Fuat Oktay: Ankara Trafiği Artık Çileye Dönüşmüş Durumda!

Ankara'daki trafik sorunu üzerine açıklamalarda bulunan 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, şehirdeki ulaşımın artık çileye dönüştüğünü söyledi. Oktay, artan nüfus ve araç sayısına rağmen altyapı çalışmalarının durduğunu vurguladı.

"Yeni yollar yapmayabilirsiniz ama çözüm üretmek zorundasınız. Kendi başına bırakılan trafik sorunu kaos getirir" diyen Oktay, Ankara'nın trafiğinin sahipsiz bırakılmaması gerektiğini belirtti.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Görevini Yapmalı"

Oktay, Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm yerel yönetimlerin sorunun çözümü için acilen adım atması gerektiğini ifade etti. Hükümetin Ankara trafiğine doğrudan müdahale edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Yetkiler karışmamalı. Ancak Ulaştırma Bakanı ile masaya oturulup çözüme odaklanılırsa elbette çözüm bulunur."

Mansur Yavaş'a Eleştiri

Oktay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı mı yoksa CHP Genel Başkanı mı olduğu belli değil ama artık kendi görevine, yani Ankara'ya odaklanırsa trafik sorununu çözebilir. Ne yazık ki 7 yıldır Ankara ile ilgilenmedi, kendi görevine odaklanmadı."

Çözüm Bekleyen Sorun

Fuat Oktay'ın açıklamaları, Ankara'da giderek büyüyen trafik probleminin aciliyetini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililerin ortak bir çözüm üretmesi gerektiğini vurgulayan Oktay, sorunun görmezden gelinmesinin Ankara halkı için ciddi bir mağduriyet oluşturacağını söyledi.