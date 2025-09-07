Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa 'kasten yaralama' davası
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 402 bin 105 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı

Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa'daki 135 sınav merkezinde, saat 10.15'te başlayan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar erken saatlerde sınav binalarına gitti.

Adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava giren adaylardan Defne Karamete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sınava ilk defa giriyorum, heyecanlıyım. Çok çalıştım ama sınavda heyecan yapmam inşallah. Sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum. İnşallah herkesin gönlünce geçer. Umarım herkes hedeflediği yerlere ulaşır." dedi.

- Aileler sınav heyecanına ortak oldu

Sınavda adayları yalnız bırakmak istemeyen aileler ve yakınları da sabah Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi önüne geldi.

Fakültenin girişinde adaylara başarılar dileyerek uğurlayan aileler, sınav heyecanına ortak oldu.

Aday yakınlarından Özlem Sayın, kız kardeşinin sınava girdiğini belirterek, "Uluslararası İlişkiler mezunu. Bu sınavı atlattıktan sonra haftaya da alan sınavına girecek. Heyecanla bekliyoruz. Bir sene boyunca emek verdi. O bir senenin içinde bir kayıp yaşadık. Ona rağmen devam etti." ifadelerini kullandı.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 1040 binada, toplam 17 bin 41 salonda uygulanıyor. Oturumda 54 bin 168 görevli yer alıyor.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. Bazı adaylar, kapıların kapanmasına kısa bir süre kala koşarak binaya giriş yaptı.

