Ayvalık açıklarında göçmen faciası: 5 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan sürat botunun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu denize düşen 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kayıp olan 1 kişi için ise havadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 12:41, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 12:42
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen düzensiz göçle mücadele operasyonunda, içerisinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör ve 34 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı. Çarpışmanın ardından denize düşen düzensiz göçmenlerden 5'i hayatını kaybetti, 1 göçmenin ise ağır yaralı olarak hastaneye sevki sağlandı. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı.