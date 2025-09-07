Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Ana sayfaHaberler Sınavlar ve Sorular

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 402 bin 105 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi. Alan Bilgisi Sınavları 13-14 Eylül'de yapılacak. ÖSYM Başkanlığı da yaptığı açıklama ile Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumunun Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 13:15, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 13:21
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulanan oturumda, adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. Saat 10.15'te başlayan oturum için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Toplam 1040 bina ve 17 bin 41 salonda uygulanan oturumda 54 bin 168 görevli yer aldı.

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumunun Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 7 Eylül 2025 tarihinde saat 13.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 17 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2025-KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

