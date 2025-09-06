KPSS maratonu yarın başlayacak
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Antalya eski İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Kurum: Evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yuvalarımızı söz verdiğimiz tarihte teslim edeceğiz ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 23:41, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 23:43
Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, kendisini öz evlatları gibi bağırlarına basan Malatyalılara teşekkür etti.

Gece gündüz demeden çalıştıkları deprem bölgesindeki her şehir için bir büyük hayali daha gerçekleştirdiklerini söyleyen Kurum, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 300 bininci yuvamızın anahtarlarını heyecanla, coşkuyla teslim ediyoruz. Bizi gün gün, saat saat, dakika dakika bu büyük hedefe koşturan, bize millete hizmet davasında her kula nasip olmayacak bu şerefi bahşeden Cenabıallah'a hamdediyorum. Yeni yuvalarımızın afetzede kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, evlerine kavuşan tüm kardeşlerime sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Her an umutlarımız yeniden yeşeriyor. Karanlığın yerini yeniden aydınlığa bırakıyoruz ve baharı müjdeleyen 300 bin çiçek daha açıyor. Evet bugün Malatya'da on binlerce sıcak yuvaya kavuşan Battal Gazi'nin evlatları yeniden umutla, heyecanla, aşkla ayağa kalkıyor."

Bakan Kurum, tarihin yeniden yazıldığını ve her şeyin yeniden başladığını belirterek şunları ifade etti:

"Gördüğünüz tüm bu yuvaları insanlık tarihinin en asil milleti olan Türk milleti tamamlamıştır. Tüm bu haneleri 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz, yani Türkiye'nin görünmez kahramanları tamamlamıştır. İçimizi ısıtan tüm bu güzellikleri büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti tamamlamıştır. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tamamlamıştır. Kardeşlerim, biz Malatyalı depremzedelerimiz için depremzede kardeşlerimiz için her ne yapıyorsak aşkla, sevdayla, muhabbetle yapıyoruz. Biz birileri gibi söz üstüne söz dizmiyoruz. Biz birileri gibi laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. Onlar ne söylerse söylesinler, onlar ne yaparsa yapsınlar biz onların yalanlarına işte şu minik yavrularımızın yeni evlerindeki mutluluklarıyla cevap vereceğiz. Onların iftiralarına, Malatya'nın yeniden ayağa kalkışıyla 11 ilimizde, üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlanışla cevap vereceğiz. Bu yolda bize güvenenler, bize inananlar için koşacağız. Ardımızda dağ gibi duran babalarımız için çalışacağız. Bize dua eden cennet kokulu annelerimiz için çalışacağız. Tek bir an bile durmayacağız. Yuvalarımızı söz verdiğimiz tarihte teslim edeceğiz ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız."

Yapımı tamamlanan evlerin hayırlı olmasını dileyen Kurum, evlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.


