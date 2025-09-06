Satranç tutkunu akademisyen ve kızı aynı turnuvada ter döküyor

KPSS maratonu yarın başlayacak
KPSS maratonu yarın başlayacak
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Antalya eski İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı
Antalya eski İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Satranç tutkunu akademisyen ve kızı aynı turnuvada ter döküyor

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Atakişi ile kızı Bahar Ece Atakişi, Bitlis'te düzenlenen uluslararası satranç turnuvasında aynı salonda rakiplerine karşı yarışıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 22:16, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 22:17
Yazdır
Satranç tutkunu akademisyen ve kızı aynı turnuvada ter döküyor

Satranç tutkunu 51 yaşındaki Atakişi, kızı ile Bitlis'te 15 ülkeden 400 satranç ustasını bir araya getiren "2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası"na katıldı.

Anne ve kızı, İran, Azerbaycan, Irak, Özbekistan, Gürcistan, Mısır, Suriye, Afganistan, Kazakistan, Ürdün, Rusya, Danimarka, Güney Afrika, Nijerya, Türkmenistan ve Türkiye'den 400 sporcunun katıldığı uluslararası yarışmada birlikte yer alma fırsatı buldu.

Anadolu Ajansı'ndan Berfin Sidar Aşit ve Şener Toktaş'ın haberine göre;

Satranç ustalarının katıldığı yarışmada farklı kategorilerde mücadele eden akademisyen anne ve kızı, rakiplerini yenebilmek için hamlelerini titizlikle seçti.

Müsabaka öncesinde birbirlerini motive eden, turnuvada ilerleyebilmek için aynı salonda ter döken anne ve kızı, kazanmanın sevincini, kaybetmenin üzüntüsünü birlikte yaşıyor.

"En güzeli ve zevklisi bence oyunculuk"

Prof. Dr. Atakişi, AA muhabirine, 2018'de satranç oynamaya başladığını ve o yıllarda birinci kademe antrenörlük belgesi aldığını anlattı.

Daha sonra satranç il temsilciliği görevinde bulunduğunu ve bu sporun gelişmesi için çalışmalar yaptığını belirten Atakişi, "3 yıldır oyunculuk deneyimi tadıyorum. Oyunculuk hepsinden daha güzel. İkinci kademe antrenörlük belgemi de almak üzereyim. Uzun süre hakemlik yaptım ama bunların arasında en güzeli ve zevklisi bence oyunculuk." dedi.

Atakişi, güzel geçen turnuvada güçlü rakiplerin bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"İran ve Azerbaycan yoğunluklu olmak üzere 15 ülkeden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden katılım var. Sporcular gayet güçlü. Turnuvada güzel ve heyecanlı bir ortam var. Kızımla yarışmak da ayrıca güzel. Aynı kategoride değiliz ama aynı salonda olmak çok güzel ve heyecanlı. Kızım da birinci sınıftan beri satranç sporcusu. Satranç oynamayı çok seviyor. Kızımla aynı salonda olmak beni daha çok motive ediyor. Onunla bu heyecanı tatmak, aynı ortamda bulunmak ve aynı heyecanı yaşamak çok güzel bir duygu. Bütün annelere tavsiye ederim. Dışarıda çocuklarını bekleyeceklerine salonun içinde olsunlar. Çocuklarıyla birlikte yarışsınlar. Hepsi sporcu olabilirler."

"Sevincimizi de üzüntümüzü de birlikte yaşıyoruz"

Annesiyle yarışmaya katılan 15 yaşındaki Bahar Ece Atakişi de annesiyle daha önce uluslararası çok sayıda turnuvaya katıldığını ancak Bitlis'e ilk kez geldiğini söyledi.

Güzel bir ortamda gerçekleştirilen turnuvanın bazen eğlenceli bazen de stresli geçtiğini ifade eden Atakişi, şunları kaydetti:

"Annemle farklı kategorilerdeyiz. Bu, hem iyi hem de kötü. Maçta yarışırken annemin maçına da bakıyorum. Onun durumuna göre psikolojim de değişiyor. Güzel oluyor. Sevincimizi de üzüntümüzü de birlikte yaşıyoruz. İlk turu o kaybetmişti. Ben almıştım ama sevinemedim. Birlikte üzüldük. İkinci turda ben berabere kalınca birlikte üzüldük. Farklı kategorilerde olduğumuz için rakip olmuyoruz. Rakipler zorluyor. B kategorisindeyim ama A kategorisini düşünemiyorum. Kategorimdekiler bile güçlerinin çok çok üstünde oynuyorlar. Kesin yenerim dediğim kişilerle berabere kaldım.

Bu turda ne olacak bilmiyorum. Satrancın tutkunları, şah matın ustalarıyla burada bir araya geldik. Bu atmosferi solumaktan mutluyum. Birçok büyük ustayla ve güçlü oyuncularla burada olmak ve bu atmosferde bulunmak çok güzel ama en güzeli annemle katılmak."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber