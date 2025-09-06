Satranç tutkunu akademisyen ve kızı aynı turnuvada ter döküyor

Satranç tutkunu 51 yaşındaki Atakişi, kızı ile Bitlis'te 15 ülkeden 400 satranç ustasını bir araya getiren "2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası"na katıldı.

Anne ve kızı, İran, Azerbaycan, Irak, Özbekistan, Gürcistan, Mısır, Suriye, Afganistan, Kazakistan, Ürdün, Rusya, Danimarka, Güney Afrika, Nijerya, Türkmenistan ve Türkiye'den 400 sporcunun katıldığı uluslararası yarışmada birlikte yer alma fırsatı buldu.

Anadolu Ajansı'ndan Berfin Sidar Aşit ve Şener Toktaş'ın haberine göre;

Satranç ustalarının katıldığı yarışmada farklı kategorilerde mücadele eden akademisyen anne ve kızı, rakiplerini yenebilmek için hamlelerini titizlikle seçti.

Müsabaka öncesinde birbirlerini motive eden, turnuvada ilerleyebilmek için aynı salonda ter döken anne ve kızı, kazanmanın sevincini, kaybetmenin üzüntüsünü birlikte yaşıyor.

"En güzeli ve zevklisi bence oyunculuk"

Prof. Dr. Atakişi, AA muhabirine, 2018'de satranç oynamaya başladığını ve o yıllarda birinci kademe antrenörlük belgesi aldığını anlattı.

Daha sonra satranç il temsilciliği görevinde bulunduğunu ve bu sporun gelişmesi için çalışmalar yaptığını belirten Atakişi, "3 yıldır oyunculuk deneyimi tadıyorum. Oyunculuk hepsinden daha güzel. İkinci kademe antrenörlük belgemi de almak üzereyim. Uzun süre hakemlik yaptım ama bunların arasında en güzeli ve zevklisi bence oyunculuk." dedi.

Atakişi, güzel geçen turnuvada güçlü rakiplerin bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"İran ve Azerbaycan yoğunluklu olmak üzere 15 ülkeden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden katılım var. Sporcular gayet güçlü. Turnuvada güzel ve heyecanlı bir ortam var. Kızımla yarışmak da ayrıca güzel. Aynı kategoride değiliz ama aynı salonda olmak çok güzel ve heyecanlı. Kızım da birinci sınıftan beri satranç sporcusu. Satranç oynamayı çok seviyor. Kızımla aynı salonda olmak beni daha çok motive ediyor. Onunla bu heyecanı tatmak, aynı ortamda bulunmak ve aynı heyecanı yaşamak çok güzel bir duygu. Bütün annelere tavsiye ederim. Dışarıda çocuklarını bekleyeceklerine salonun içinde olsunlar. Çocuklarıyla birlikte yarışsınlar. Hepsi sporcu olabilirler."

"Sevincimizi de üzüntümüzü de birlikte yaşıyoruz"

Annesiyle yarışmaya katılan 15 yaşındaki Bahar Ece Atakişi de annesiyle daha önce uluslararası çok sayıda turnuvaya katıldığını ancak Bitlis'e ilk kez geldiğini söyledi.

Güzel bir ortamda gerçekleştirilen turnuvanın bazen eğlenceli bazen de stresli geçtiğini ifade eden Atakişi, şunları kaydetti:

"Annemle farklı kategorilerdeyiz. Bu, hem iyi hem de kötü. Maçta yarışırken annemin maçına da bakıyorum. Onun durumuna göre psikolojim de değişiyor. Güzel oluyor. Sevincimizi de üzüntümüzü de birlikte yaşıyoruz. İlk turu o kaybetmişti. Ben almıştım ama sevinemedim. Birlikte üzüldük. İkinci turda ben berabere kalınca birlikte üzüldük. Farklı kategorilerde olduğumuz için rakip olmuyoruz. Rakipler zorluyor. B kategorisindeyim ama A kategorisini düşünemiyorum. Kategorimdekiler bile güçlerinin çok çok üstünde oynuyorlar. Kesin yenerim dediğim kişilerle berabere kaldım.

Bu turda ne olacak bilmiyorum. Satrancın tutkunları, şah matın ustalarıyla burada bir araya geldik. Bu atmosferi solumaktan mutluyum. Birçok büyük ustayla ve güçlü oyuncularla burada olmak ve bu atmosferde bulunmak çok güzel ama en güzeli annemle katılmak."