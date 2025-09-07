Elektrik direğine çarpan otomobildeki uzman çavuş öldü

Bu arada, araçta bulunan zincir market çalışanı Emre Aksoy'un ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Ağır yaralanan araçtaki uzman çavuş Furkan Köroğlu ise sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

