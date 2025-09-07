Elektrik direğine çarpan otomobildeki uzman çavuş öldü

Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Elektrik direğine çarpan otomobildeki uzman çavuş öldü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 uzman çavuş öldü, 1 uzman çavuş ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 12:06, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 12:23
Yazdır
Elektrik direğine çarpan otomobildeki uzman çavuş öldü

Manyas istikametine seyir halinde olan Asım Öztürk (26) idaresindeki 67 NZ 852 plakalı otomobil, Manyas'ın kırsal Kızık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan araçtaki uzman çavuş Furkan Köroğlu ise sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manyas Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Öztürk'ün cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.

Bu arada, araçta bulunan zincir market çalışanı Emre Aksoy'un ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber