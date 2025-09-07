Ambulansı kilometrelerce kovalayıp sıkıştırdılar

Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Organik tarımdan kuş gözlemine: MEB'den çevre dostu müfredat
Organik tarımdan kuş gözlemine: MEB'den çevre dostu müfredat
KPSS maratonu yarın başlayacak
KPSS maratonu yarın başlayacak
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Antalya eski İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı
Antalya eski İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ambulansı kilometrelerce kovalayıp sıkıştırdılar

Eskişehir'de 2 şahsın içinde bulunduğu araç tarafından kilometrelerce kovalanan sağlık ekipleri, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ne sığındı. Kuruma 1 minibüs dolusu, 2 araçla izinsiz giren ve iddiaya göre ambulansa vuran şahıslar alkol testi yapılmadan gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 07:13, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 07:17
Yazdır
Ambulansı kilometrelerce kovalayıp sıkıştırdılar

Olay, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunan Mamuca Kavşağı'nda geçmekte olan 26 E 2371 plakalı ambulans, 26 FK 695 plakalı otomobilden yol istedi. Araçtakiler henüz bilinmeyen bir sebeple ambulansa sinirlenip takibe aldı. Hızlı bir şekilde şehir içinde araçtan kaçan sağlık ekipleri, izini çeşitli yollarla kaybettirmeye çalıştı. Birçok kez ters yöne girip, kaza atlatan ambulansın peşini araç, trafik kuralların ihlal ederek ısrarla bırakmadı.

Başhekimliğe sığınan ambulansla, kuruma girdiler

Bahse konu araç, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ne sığınan sağlık ekibinin peşinden devlet kurumuna giriş yaptı. Ambulansa yönelen 2 kişi bağırmaya başladı. Korkudan ambulansın kapılarını kilitleyen 1 erkek 2'si kadın sağlık görevlilerinin iddiasına göre, 2 kişi araca vurmaya başladı. Şahısların kendini kaybetmiş halleri görevlilerce kayda alındı.

Durum polise ihbar edildi. Polis ekiplerinin işlemleri sırasında ise yine iddiaya göre şahısların çağırdığı 1 minibüs dolusu arkadaşı, adeta Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ni bastı. Polisin ikazı ile dışarı çıkarılan şahıslar kurumun kapısında nöbet tuttu.

"Özlük haklarıma saldırı var"

Gözaltına alacağını öğrenen şahıs, sağlık ekibinden özür dileyip evine gitmek istese de çabası sonuç vermedi. Ambulansı kovalayan ve trafiği birbirine katan şahıslar, basın mensubunun 'neden yaptın?' sorusuna ise, önce gülerek cevap vermekten kaçtı. Daha sonra ise, "Benim özlük haklarıma saldırı var" diyerek serzenişte bulundu. Şahıslar işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan sağlık ekibi, gördükleri şiddetten dolayı görevlerine devam edemeyeceklerini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber