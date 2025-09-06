Yılmaz, 'Filenin Sultanları' ve '12 Dev Adam'ı kutladı

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol ve FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Basketbol Takımlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.