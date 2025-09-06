Otogarda kızını vuran baba tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kızını tüfekle vurup yaralayan baba hakkında yeni gelişme yaşandı.

Zanlı baba Mustafa Boztekin, emniyetteki sorgusunda bir süre önce kızının eşinden boşanıp uyuşturucu ticareti yapmaya başladığını, kötü yola düşmemesi için sürekli tartıştıklarını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Boztekin, tutuklandı.

Hastanede tedavisi devam eden Nilgün Kıtay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Otogarda 31 yaşındaki Nilgün Kıtay ve babası Mustafa Boztekin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Boztekin, yanındaki kısa dipçikli tüfekle Nilgün Kıtay'ı bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kıtay hastaneye kaldırılırken Boztekin ise gözaltına alındı.



