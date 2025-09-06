Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Daha önce vergi alınmayan gezinti gemileri, yat ve eğlence spor amaçlı kullanılan deniz taşıtlarına yüzde 8 ÖTV getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 07:47, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 07:48
Gezinti gemileri, yat ve eğlence ve spor amaçlı kullanılan deniz taşıtlarına yüzde 8 vergi getirildi.
Yatlar ve deniz taşıtlarında %0 olan ÖTV vergisi %8'e yükseltildi.
18 Gros tonu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri ile yat, eğlence ve spor deniz taşıtları ile kürekli kayık ve kanolara yüzde 8 vergi getirildi.
Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerden, motorlu araçlar vergisi alınmıyordu.