Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı"nın emek, alın teri, yürek ve davasına adanmış kadrolar, istikbaline inanan bir millet istediğini söyledi.

Bugün, tüm bu nitelikleri bünyesinde barındıran, tarihi, doğası, sosyal ve kültürel dokusuyla gönüllere taht kurmuş, emeğin ve üretimin merkezi Sakarya'da olduklarını belirten Işıkhan, Sakarya'nın dün olduğu gibi bugün de ekonomi, ticaret ve kalkınmada ülkeyi gelecek hedeflerine taşımaya devam ettiğini dile getirdi.

Yerli ve milli politikalarla, her alanda ve her adımda daha büyük atılımlar gerçekleştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, ecdada, tarihi misyona, kültür, inanç ve medeniyet değerlerine ve millete layık olabilmek için 23 yıldır gece gündüz demeden çalıştıklarını ve ülkenin kalkınmasına destek verdiklerini kaydetti.

Işıkhan, başta Sakarya olmak üzere 81 ilin son 23 yılda nereden nereye geldiğinin açıkça görüldüğünü dile getirerek, Sakarya'nın endüstri ve organize sanayi bölgeleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, tekstil, gıda ve mobilya fabrikalarıyla hem istihdama hem de yerli ve milli kalkınmaya öncülük ettiğini belirtti.

"Ekonomi 20 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor"

Çalışma hayatı kapsamında yaptıkları yatırımla kentin aktif sigortalı sayısının son 20 yılda yüzde 95 oranında artış gösterdiğini aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:

"Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'yı kapsayan TR42 Bölgesi'nde istihdam oranı yüzde 53,5, işsizlik oranı yüzde 8,3, işgücüne katılım oranı yüzde 58,4 olmuştur. Yine Sakarya'da İŞKUR aracılığıyla 2002'de özel ve kamu sektöründe toplamda 1976 vatandaşımızı işe yerleştirmişken, 2025'de 31 bin 180 vatandaşımızı işe yerleştirdik. 2002'den günümüze toplamda 326 bin 385 vatandaşımızın İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesini sağladık. Toplamda 128 bin 916 vatandaşımızın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladık. Mesleği olmayan bireyleri meslek sahibi yapmak, mesleği olmakla birlikte mesleğini değiştirmek ya da mesleki becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz mesleki eğitim kurslarımızdan 2002'den günümüze kadar 60 binden fazla Sakaryalı yararlanmıştır. Sakarya'da 2002'den bugüne kadar SGK ve İŞKUR aracılığıyla verdiğimiz teşviklerden 103 bin 690 işyeri yararlanmıştır. Sakaryalı işverenlere ödenen toplam teşvik tutarı ise 12,9 milyar lirayı aşmıştır."

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin ikinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüdüğünü anımsatarak, böylelikle ekonominin 20 çeyrektir kesintisiz şekilde büyümeye devam ettiğine dikkati çekti.

İstihdam ve işgücü verilerinin her geçen gün daha iyi noktalara ulaştığına işaret eden Işıkhan, "2025 Temmuz'da işsiz sayısı bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan düşerek yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı da aynı dönemde 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 49,1 oldu. İşgücü 1 ayda 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15 oldu." ifadesini kullandı.

Ortaya koydukları projeler, hayata geçirdikleri programlarla bu verilerin gelecek dönemde daha da artacağına inandığını aktaran Işıkhan, Sakarya'nın üretme kapasitesine sahip yüksek bir şehir olduğunu söyledi.

"Savunma sanayiimize kazandırdığımız eserlerimiz insanlığın umudu olmaya devam ediyor"

Türkiye'nin hala, her alanda tam bağımsızlık mücadelesi vermeye devam ettiğini belirten Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte ülkemize biçilen dar gömleği çıkarıp, sahip olduğumuz tüm alanları sarıp sarmalayacak daha geniş bir vizyonu hep birlikte hayata geçirmenin süreci ve çalışması içerisindeyiz. Kalkınma, ekonomi, sanayide büyük cephelerde çarpışıyor, kabuğumuzu kırarak gerçek kapasitemize ulaşmak için yoğun çaba harcıyoruz. Tüm bunları gerçekleştirebilmenin yolu hiç kuşkusuz, birlik ve beraberlik anlayışından geçiyor. Bu ruhu, inşallah öncelikle kalkınma hamlelerimizle gerçekleştireceğiz. Sakarya olmak üzere tüm şehirlerimizin çalışma hayatını hiçbir yapısal ve güncel sorun kalmayana kadar geliştirmeye, iyileştirmeye devam edeceğiz. Sürekli ilerleme ve sürekli gelişim şuuru AK Parti kadrolarının mayasında vardır. Birilerinin bu ülke için çakılı bir çivisi, dikili bir ağacı dahi yokken, bizim SİHA, İHA, KAAN, Hürjet, Hürkuş ve Kızıl Elma gibi savunma sanayiimize kazandırdığımız eserlerimiz insanlığın umudu olmaya devam ediyor."

Bakan Işıkhan, daha müreffeh bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin desteği ve dualarıyla 7'den 70'e el ele verilip daha ileriye yürümeye devam edileceğini söyledi.

Işıkhan, "Ekonomi, çalışma hayatı, savunma ve terörle mücadelede bir ve beraber olduğumuzda neler yapabildiğimizi tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz. Bilhassa tüm güvenlik güçlerimizle devletimizin 40 yıllık emeğinin ve mücadelesinin bir sonucu olan Terörsüz Türkiye hedefimize inşallah bu birlik ve kardeşlik hukukumuzun gücüyle ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Işıkhan, kadın ve gençler başta olmak üzere tüm işgücü potansiyeli için çağın şartlarına uygun daha nitelikli iş fırsatları oluşturmaya, yeşil ve dijital dönüşümü adil şekilde gerçekleştirmeye, kayıtlı istihdamı artırarak vatandaşların sosyal güvenlik geleceğini güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Her daim sahada olan teşkilat mensupları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumlarıyla Sakarya'yı hak ettiği seviyeye taşıyacaklarına yürekten inandığını dile getiren Işıkhan, diyalog ve istişare kanallarını her daim açık tuttuklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, kentin gelişimine katkı sağlayan çalışmaların daha da yaygınlaşması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini ve Türkiye'nin yeniden şahlanışını birlikte gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı"na giden yolda yine en büyük başarı hikayelerinin Sakarya'da yazılacağına inandığını sözlerine ekledi.