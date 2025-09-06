2025-2026 İstanbul Özel Yurt Fiyatları: Kız ve Erkek Öğrenciler İçin Güncel Veriler

İlandır!

İstanbul'daki özel yurt fiyatları, oda tipi ve bulunduğu ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. İşte kız ve erkek öğrenciler için güncel fiyat listesi ve önemli bilgiler:

İstanbul Kız Öğrenci Yurtlarında Ortalama Oda Fiyatları (2025)

Oda Tipi En Düşük En Yüksek

Tek Kişilik 20.000 TL 70.000 TL

2 Kişilik 15.000 TL 49.000 TL

3 Kişilik 12.000 TL 43.000 TL

4 Kişilik 10.000 TL 32.000 TL

5-6 Kişilik 10.000 TL 25.000 TL

👉 İstanbul'daki popüler kız yurtlarını ve oda tiplerini fotoğraflı incelemek için İstanbul Kız Yurtları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Erkek Öğrenci Yurtlarında Ortalama Oda Fiyatları (2025)

Oda Tipi En Düşük En Yüksek

Tek Kişilik 20.000 TL 70.000 TL

2 Kişilik 15.000 TL 49.000 TL

3 Kişilik 12.000 TL 43.000 TL

4 Kişilik 10.000 TL 32.000 TL

5-6 Kişilik 10.000 TL 25.000 TL

👉 İstanbul'daki popüler erkek yurtlarını fotoğraflı şekilde görmek için İstanbul Erkek Yurtları sayfasına göz atabilirsiniz.

İstanbul İlçelerinde Yurt Fiyatları (2025)

İstanbul yurt fiyatları; yurdun konumu, oda tipi ve sunduğu hizmetlere göre farklılık göstermektedir. Ortalama fiyat aralıkları şöyledir:

Kadıköy: 14.000-40.000 TL

Beşiktaş: 12.000-70.000 TL

Fatih: 14.000-42.000 TL

Bakırköy: 13.000-42.000 TL

Üsküdar: 15.000-32.000 TL

2025-2026 Dönemi İstanbul Yurt Fiyatlarındaki Değişim

Yurtlarfiyatlar.com Kurucusu Tuğrul Arslan, İstanbul'daki özel yurt fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"2025 yılı itibarıyla İstanbul özel yurt fiyatlarında, 2024'e kıyasla ortalama %30-35 seviyesinde bir artış yaşandı. Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy'de artış oranı %35 seviyesindeyken; Maltepe ve Üsküdar'da %30, Avcılar ve Küçükçekmece'de ise %25 civarında gerçekleşti.

Tek kişilik odaların yıllık ücretleri 20.000 TL'den başlayarak 70.000 TL'ye kadar çıkarken, en uygun fiyatlı seçenek olan 4-6 kişilik odalar 12.000-14.000 TL aralığında seyrediyor.

Öğrenciler KYK veya İBB yurt sonuçlarını bekliyor olsalar dahi, sonuçlar açıklandığında doluluk ve fiyatların hızla değişebilmesi nedeniyle, iptal/iade koşulları şeffaf olan özel yurtlarda ön/erken kayıtla yerlerini güvenceye almaları hem fiyat avantajı hem de seçenek çeşitliliği açısından kritik öneme sahiptir."

Deprem Riski ve Yurt Tercihinde Güvenlik

İstanbul'da yurt seçerken sadece fiyat ve konum değil, binanın deprem güvenliği de dikkate alınmalıdır. Deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmiş veya güçlendirme çalışmaları tamamlanmış yurtlar tercih edilmelidir. Düzenli denetim, acil tahliye planı ve bina raporları öğrencilere güvence sağlar.

Kiralık Ev mi, Yurt mu?

2025 yılında İstanbul özel yurt fiyatları tek kişilik odalarda 20.000 TL - 70.000 TL arasında değişiyor. Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar gibi üniversitelerin yoğun olarak bulunduğu ilçelerde stüdyo ve 1+1 daire kiraları; 25.000 TL ile 65.000 TL arasında değişmektedir. Merkezi bölgelerde stüdyo daire kiraları; depozito ve fatura giderleri de eklendiğinde özel yurtlara göre daha maliyetli hale geliyor. Yurtlar, güvenlik ve sosyal imkanlarla daha pratik ve avantajlı bir seçenek sunuyor.

İBB Yurtları 2025 Başvuru ve Fiyatları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen öğrenci yurtları; merkezi konumları, uygun fiyatları ve sosyal imkanlarıyla öne çıkıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için İBB yurt başvuruları 1 Eylül tarihinde sona erdi. İBB yurt ücretleri özel yurtlara kıyasla daha uygun seviyelerde olup; kahvaltı ve akşam yemeği dahil aylık 2.850 TL olarak belirlendi. Kahvaltı ve akşam yemeğinin yanısıra, internet, temizlik ve güvenlik hizmetleri de ücrete dahildir.

KYK Yurtları 2025 Başvuru ve Fiyatları

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, devlet destekli olması sebebiyle en ekonomik barınma seçeneği olmaya devam ediyor. 2025-2026 dönemi KYK yurt başvuru süreci, ilk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için 5 Eylül tarihinde tamamlandı. KYK yurt ücretleri oda tipine ve şehre göre değişmekle birlikte İstanbul'da 2025 yılı için yurt fiyatları oda tipine göre değişmekle birlikte aylık 750 TL - 1.250 TL aralığında belirlenmiştir. Ayrıca KYK yurtlarında yemek ve temizlik hizmeti de öğrencilere ücretsiz olarak sunulmaktadır.

İstanbul KYK Yurtları Oda Fiyatları (2025)

Oda Tipi En Düşük

Birinci Tip 750 TL

İkinci Tip 850 TL

Üçüncü Tip 850 TL

Dördüncü Tip 1.050 TL

Beşinci Tip

Altıncı Tip 1.150 TL

1.250 TL

Üniversitelere Yakın Popüler Semtlerde Doluluk Oranı

İstanbul'da üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği ilçeler: Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Beşiktaş, Şişli ve Fatih. Bu bölgelerde yurtlar, ulaşım kolaylığı ve sosyal imkanlar sebebiyle hızla dolmaktadır. Eylül'ün ilk haftası itibariyle yurtlarfiyatlar.com verilerine bölgedeki yurtlarda doluluk oranı %60 seviyelerindedir. Bu yüzden özellikle 1 ve 2 kişilik odalarda yer bulmak için erken başvuru kritik önem taşımaktadır.

Sonuç ve Öneriler

2025-2026 döneminde İstanbul özel yurt fiyatları; oda tipi, konum ve hizmet kalitesine göre geniş bir aralığa sahip. Tek kişilik odalar konfor arayan öğrenciler için cazip, paylaşımlı odalar ise ekonomik seçenekler sunuyor. Erken kayıt yaptırmak fiyat avantajı sağlıyor.

👉 Tüm İstanbul yurtlarını karşılaştırmalı görmek ve rezervasyon fırsatlarını incelemek için İstanbul Yurtları 2025 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

. 2025-2026 İstanbul özel yurt fiyatları ne kadar?

👉 Tek kişilik odalar 20.000-70.000 TL, 2 kişilik 15.000-49.000 TL, 3 kişilik 12.000-43.000 TL, 4 kişilik 10.000-32.000 TL, 5-6 kişilik 10.000-25.000 TL arasında değişmektedir.

. İstanbul kız yurtları fiyatları nedir?

👉 2025 için kız öğrenci yurtlarında tek kişilik odalar 20.000-70.000 TL, paylaşımlı odalar ise 10.000-49.000 TL seviyelerindedir.

. İstanbul erkek yurtları fiyatları nedir?

👉 2025 için erkek öğrenci yurtlarında tek kişilik odalar 20.000-70.000 TL, paylaşımlı odalar ise 10.000-49.000 TL seviyelerindedir.

. İBB yurt sonuçları ne zaman?

👉 İBB yurtları başvuru sonuçlarının Eylül ayının ilk haftasında İBB web sitesi üzerinden açıklanması beklenmektedir.

. KYK yurt başvuruları ne zaman yapılır?

👉 KYK yurt başvuruları 5 Eylül tarihinde tamamlanmış olup Eylül ayı içerisinde açıklanması beklenmektedir.

. Geçen yıla göre İstanbul yurt fiyatları ne kadar arttı?

👉 2025 yılında fiyatlar 2024'e göre ortalama %30-35 artmıştır.

. İstanbul'da ev kiralamak mı yurtta kalmak mı avantajlı?

👉 Kira+depozito+fatura giderleri düşünüldüğünde çoğu öğrenci için özel yurtlar daha maliyet-etkin ve pratik olmaktadır.