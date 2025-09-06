Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, TSİ 11.30'da başlayan tarihi maçta Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Şampiyonanın çeyrek finalinde ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, Bangkok'ta 110 dakika süren zorlu mücadele sonunda organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

JAPONYA 1 - 3 TÜRKİYE

1. set: 25 - 16

2. set: 17 - 25

3. set: 18 - 25

4. set: 25 - 27

FİNALDE RAKİP İTALYA - BREZİLYA EŞLEŞMESİNİN GALİBİ

Organizasyonun güçlü ekiplerinden, son organizasyonun bronz madalya sahibi İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek, yarı finale yükselmişti. Son organizasyonun gümüş madalya sahibi Brezilya ise organizasyonda sürprizlere imza atan Fransa'yı 3-0 yenerek, adını yarı finale yazdırmıştı.

Türkiye, İtalya - Brezilya eşleşmesinin galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. İtalya-Brezilya mücadelesi Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda TSİ 15.30'da başlayacak.