Cumhuriyetçi Milletin Partisi kuruldu!

Kapanan Memleket Partisi'nin eski İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk ve beraberindeki heyet, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net