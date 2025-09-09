Milyonluk vurgun: Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
İstanbul Başakşehir'de bir mağaza müdürü, şirketin parasını kendi hesabına geçirdi. 2.5 milyon TL'lik vurgun sonrası tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 14:53, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 15:24
İstanbul Başakşehir'de bir AVM içerisinde mağazası bulunan M.A., iş yerinde satışı yapılan ürünlerin parasının şirket hesabı yerine başka bir hesaba aktarıldığı şikayetiyle polise başvurdu.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada mağaza müdürü Ö.A.'nın geçtiğimiz nisan ayından bu yana mağazada satılan ürünlerin parasını kendi hesabına aktardığını tespit etti.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan Ö.A. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
2 MİLYON 500 BİN TL'LİK VURGUN
Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin 2 milyon 500 bin lira parayı hesabına geçirerek çaldığı tespit edildi.
TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.