Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan "Bir Bakışta Eğitim 2025" raporu, Türkiye'nin son yıllarda eğitim alanında kaydettiği büyük ilerlemeyi gözler önüne serdi. Rapora göre, Türkiye 5 yaş grubundaki yüzde 98'lik okullaşma oranıyla OECD ortalamasını geride bıraktı. Okul öncesinden yükseköğretime kadar her kademede erişim artarken, öğretmen maaşları, sınıf mevcutları, STEM alanındaki başarılar ve yükseköğretimde mezuniyet oranları OECD ülkelerini yakaladı, bazı alanlarda ise geçti.

Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma

Türkiye'de 5 yaş grubunda okullaşma oranı, yüzde 86 olan OECD ortalamasını geçerek yüzde 98'e ulaştı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) her yıl hazırladığı ve ülkelerdeki eğitim sistemlerine dair en kapsamlı karşılaştırmalı verileri sunan "Bir Bakışta Eğitim 2025" raporu yayımlandı.

Rapora göre Türkiye, eğitimde en fazla ilerleme kaydeden ülkeler arasında yer alırken, eğitimde kapsayıcılığı artırma ve genç nüfusu eğitime kazandırmada da OECD ülkeleri arasında öne çıktı.

Rapor, Türkiye'de okul öncesinden yükseköğretime kadar her kademede eğitime erişimin arttığını, yükseköğretimi tamamlama oranlarının yükseldiğini ve terk oranlarının düşük düzeyde olduğunu, öğretmen maaşları ile sınıf mevcutlarının iyileştirildiğini ve temel derslere ayrılan sürenin de OECD ortalamalarının üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Türkiye'de son 10 yılda yüzde 28'den yüzde 54'e yükselen 3-5 yaş arası çocukların okullaşması oranındaki yüzde 26'lık artış, OECD ülkeleri arasında en yüksek artışlardan biri olarak kayda geçti. 5 yaş grubunda okullaşma oranı ise yüzde 86 olan OECD ortalamasını geçerek yüzde 98'e ulaştı.

Bununla birlikte 15-19 yaş grubundaki okullaşma oranı yüzde 69'dan yüzde 79'a yükseldi. Türkiye, bu oranla yüzde 84 olan OECD ortalamasına yaklaşırken, yüzde 80 oranıyla ABD ve yüzde 81 ile İngiltere gibi ülkelerin düzeyine yaklaştı.

2019'da yüzde 41 ölçülen 25-34 yaş grubunda ortaöğretimi tamamlamayanların oranı, OECD ortalamasına kıyasla iyileşme kaydederek geçen yıl yüzde 28'e geriledi.

Türkiye, yükseköğretimde okul terkinde en düşük ülkelerden oldu

Türkiye'de lisans programlarında ilk yıl okul terk oranı yüzde 1 oldu. Bu oran, OECD'nin yüzde 13 değerindeki ortalamasına göre en düşük terk oranı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de yükseköğretimde öğrencilere sunulan bütüncül destekler doğrultusunda lisans öğrencilerinin yüzde 64'ünün süresinde, yüzde 86'sının ise beklenen mezuniyet yılından en geç 3 yıl içinde mezun olduğu belirtildi.

Türkiye, STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında yüzde 81, sağlık alanlarında yüzde 94'lük tamamlama oranıyla da OECD'nin yüzde 58 ve yüzde 74 oranındaki ortalamalarının üzerine çıktı.

Ayrıca, kadın ve erkeklerde lisans tamamlama oranı OECD üyesi ülkelerin ortalamasının üzerinde seyretti. Bu kapsamda kadınlarda lisans tamamlama oranı OECD ortalaması olan yüzde 75'in üzerinde gerçekleşerek yüzde 91, erkeklerde ise yüzde 63 olan ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 80 oldu.

Raporda, yükseköğretimde uluslararası öğrencilerde ülkelerde yaşanan artışa da yer verildi. Buna göre Türkiye, 2018'de yüzde 1,7 olan uluslararası öğrenci oranını 2023'te yüzde 4,3'e yükseltti.

Türkiye, kamu kaynaklarından eğitime ayrılan payda OECD ortalamasının üzerinde

Rapora göre, Türkiye'de kamu kaynaklarından eğitime ayrılan pay yüzde 10,6 olurken, OECD'nin 10,1 oranındaki ortalamasının üzerinde yer aldı.

Türkiye ayrıca, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç ile kamu yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücreti almayan ülkeler arasında kendine yer buldu.

2024 verilerine göre, Türkiye'de öğretmenlerin yıllık brüt başlangıç maaşları, satın alma gücü paritesine göre tüm kademelerde OECD ortalamalarını geçti. Bununla birlikte Türkiye, son 10 yılda öğretmen maaşlarının reel olarak en fazla arttığı OECD üyesi ülkelerin başında geldi.

Öğretmen atamalarıyla birlikte öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 18, ortaokul ve genel liselerde 13, meslek liselerinde 14, lise genelinde ise 12'ye geriledi.

Türkiye, en genç öğretmen profiline sahip ülkelerden

Ayrıca Türkiye, ortaokul kademesinde 50 yaş ve üzeri öğretmenlerde yüzde 13 oranındaki ortalamasıyla yüzde 38'lik OECD ortalamasını geçerek üye ülkeler arasında en genç öğretmen profiline sahip ülkelerden biri oldu.

İlkokul sınıf mevcutları da 2013'ten bu yana 2 öğrenci azalarak 21'e düştü ve OECD ortalamasıyla aynı seviyeye geldi.

Öte yandan rapora göre, Türkiye'de ilkokulda ders saatlerinin yüzde 47'si, ortaokulda ise yüzde 30'u dil ve matematiğe yönelik temel derslere ayrılıyor. Bu doğrultuda her iki oran da OECD ortalaması olan yüzde 41 ve yüzde 27'nin üzerine çıkmış oldu.


