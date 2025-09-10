Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,28 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 17:23, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|41,2710
|41,2720
|41,2840
|41,2850
|Avro
|48,5620
|48,5630
|48,4320
|48,4330
|Sterlin
|56,0560
|56,0660
|56,0090
|56,0190
|İsviçre frangı
|52,0710
|52,0810
|51,8550
|51,8650
|ANKARA
|ABD doları
|41,2410
|41,3210
|41,2540
|41,3340
|Avro
|48,5220
|48,6020
|48,3920
|48,4720
|Sterlin
|55,9960
|56,2060
|55,9490
|56,1590