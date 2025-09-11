Aselsan Genel Müdürü, Londra'da benzersiz Korkut-25'i anlattı

Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı
Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret
CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu!
Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu!
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek
Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Aselsan Genel Müdürü, Londra'da benzersiz Korkut-25'i anlattı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen DSEI 2025 savunma fuarında ASELSAN, bazı özellikleri itibariyle benzersiz niteliklere sahip KORKUT-25'i tanıttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 11:53, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 11:56
Yazdır
Aselsan Genel Müdürü, Londra'da benzersiz Korkut-25'i anlattı

ASELSAN, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2025) yakın hava savunma sistemi KORKUT-25'i sergiledi.

Dünyanın kamikaze dronlara çözüm aradığı bir dönemde standın en önemli platformu olarak KORKUT'u tanıtan ASELSAN, modern savaşın en tehlikeli hava tehdidi olan dronların güvenli biçimde bertarafını vaat ediyor.

Paletli araçta 35 mm'lik KORKUT'un yerine yeni geliştirilmiş 25 mm'lik KORKUT'u tanıtan ASELSAN, Nurol Makina üretimi Ejder Yalçın adlı tekerlekli zırhlı araca entegre edilen silahın 'dünyada ilk ve tek olduğunu' vurguluyor.

HIZLI REAKSİYON VERİYOR VE MALİYET ETKİN

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, KORKUT'un ÇELİKKUBBE'nin parçası olduğunu hatırlatarak şu bilgileri verdi:

"ÇELİKKUBBE'ye yeni yetenekler kazandırmanın gayreti içindeyiz. Burada KORKUT 100/25 ürünümüzü ilk kez tamamlanmış olarak uluslararası arenaya çıkardık. Özellikle, Rusya-Ukrayna savaşı ve coğrafyadaki diğer gerilimlerde FPV dronlar, kablolu dronlar ve kamikaze dronlar yaygın şekilde tehdit olmaya başladılar. Bunları mevcut KORKUT (Korkut 100/35S) ile imha etmeyi başarabiliyoruz.

Daha küçükleri için daha yetenekli, daha hızlı reaksiyon veren ve daha maliyet etkin ürün arayışları vardı. Kendi ordumuzdan da aldığımız geri bildirimlerle yeni ürünü çıkardık.

KORKUT 100/25 daha maliyet etkin, daha çevik ve özellikle de FPV dron ve kablolu dronları akıllı mühimmatıyla imha edebilen bir yetenek."

25 MM AKILLI MÜHİMMATI ASELSAN MÜHENDİSLERİ GELİŞTİRDİ

"KORKUT 100/25'in merkezinde yapay zeka destekli bir atış kontrol sistemi var. 25 milimetre akıllı mühimmatı da ASELSAN mühendisleri geliştirdiler. Havada yüzlerce parçaya ayrılan, nerede patlayacağını önceden bilen, lazerle konumu bulan, radarla takip eden, konumunu tespit ettikten sonra atış yaptığında önünde bir bulut oluşturarak hedefi imha eden ve bunu mobil şekilde, lastik tekerlekli vasıta üzerinde yapabilen bir sistem.

Özellikle dron tehdidinin yaygınlığından ötürü KORKUT sistemi ilgi çekiyor. ÇELİKKUBBE'ye yeni bir unsur kazandırdık. ÇELİKKUBBE'nin unsurlarını daha çok üretme gayreti yanında yeni unsurlarla çeşitlendirme çabalarımız sürecek.

KORKUT'un 35 milimetrelik mühimmat kullanan versiyonunun dünyada muadilleri var ancak yeni 25 mm'lik versiyon dünyada tek. Koyduğumuz konsept yenilikçi bir konsept.

Üzerinde gelişmiş AESA radarlar var, optik sistemleri tamamen ASELSAN'ın tasarladığı, lazer mesafe ölçerlerinin son derece hassas konumlama yaptığı ve kendi mühendislerimizce geliştirilen yeni akıllı mühimmatıyla da yenilikçi bir ürün olarak tanımlayabilirim."

AA

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber