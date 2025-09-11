3,5 Yaşındaki çocuğa şiddet: Anne ve sevgilisi tutuklandı

Polis, çocuğun evde bulunan annesi H.A. ve kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.A.E'yi gözaltına aldı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış ve darp edilmiş 3,5 yaşındaki bir erkek çocukla karşılaştı.

