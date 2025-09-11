3,5 Yaşındaki çocuğa şiddet: Anne ve sevgilisi tutuklandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri bir evde ağır yaralı çocuk buldu. Anne ve sevgilisi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 3,5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı.
Avşar Mahallesi'nde dün gece, bir evden çığlık atan çocuk sesleri gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış ve darp edilmiş 3,5 yaşındaki bir erkek çocukla karşılaştı.
Ağır yaralı olarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, çocuğun evde bulunan annesi H.A. ve kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.A.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.