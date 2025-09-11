7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Köfte tesislerinde skandal: 11 ton sağlıksız ürün ele geçirildi

Akyurt'ta 3 işletmeye yapılan baskında, piyasa değeri 14,5 milyon lira olan 11 bin 250 kilo sağlıksız et ve tavuk ürünü ele geçirildi. İşletmeler mühürlenirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 23:27, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 23:51
Ankara'nın Akyurt ilçesinde köfte üretimi yapan 3 işletmeye düzenlenen operasyonda, insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde depolanan ve işlenen 11 bin 250 kilo et ve tavuk ürünü ele geçirildi.

Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmelere baskın yaptı.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan:

  • 2 bin 931 kilogram piliç köfte,

  • 150 kilogram piliç harcı,

  • 640 kilogram tavuk eti,

  • 4 bin 240 kilogram dana yağı,

  • 2 bin 225 kilogram galeta unu,

  • 80 kilogram tavuk derisi,

  • bin 440 kilogram dana eti,

  • 120 kilogram dana sucuk,

  • 120 kilogram sakatat eti,

  • 230 kilogram hindi eti,

  • 6 kıyma yoğurma makinası ele geçirildi.

Ayrıca bin 250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü, 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram kimyasal madde bulundu. Numuneleri alınan ürünler imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

