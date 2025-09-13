MHP'de iki isim için kesin ihraç istemi

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda MHP'li iki isim için de gözaltı kararı verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile İstanbul Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

MHP, iki ismi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yalçın, "Bayrampaşa Belediyesine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Adı geçen şahısların partimiz ile ilişiği kalmamıştır. Kamuoyuna duyurulur." dedi.