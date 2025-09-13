Pakistan'da çatışma: 12 asker hayatını kaybetti, 13 terörist öldürüldü

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Güney Veziristan eyaletinde bulunan dağlık Badar bölgesinde hareket halindeki askeri konvoya saldırı düzenlendi. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin gerçekleştirdiği pusu sonucunda şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarıldı. Yetkililer, çatışmalarda 12 askerin hayatını kaybettiğini, 13 teröristin öldürüldüğünü ve en az 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Pakistan ordusu ayrıca, bugün gerçekleştirilen başka bir operasyonda Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Bajaur bölgesinde terörist sığınaklarına baskın düzenlendiğini aktardı. Baskında 22 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Pakistan Afganistan hükümetinden sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyor"

Pakistan hükümeti saldırıdan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) grubunu sorumlu tuttu. Yetkililerin açıklamasında, TTP'nin Hindistan'ın desteğiyle Afganistan'daki Taliban yönetimi tarafından barındırıldığı öne sürüldü. Pakistan ordusunun duruma ilişkin açıklamasında, "Pakistan Afganistan hükümetinden sorumluluklarını yerine getirmesini ve topraklarının Pakistan'a yönelik terör faaliyetleri için kullanılmasına izin vermemesini beklemektedir" denildi.

Afganistan ve Hindistan'dan yetkililer ise suçlamaları reddetti. TTP tarafından daha sonra yapılan açıklamada, grup saldırıyı üstlendi.