Otomobil, radar uygulaması yapan araca çarptı: 1'i polis 2 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi mevkisinde Fatsa ilçe sınırında meydana geldi. Sinan T. (49) yönetimindeki 52 AEC 356 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, bölgede hız kontrolü yapan Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne ait radar aracına çarptı. Kazada, radar aracında bulunan polis memuru Yavuz İ. (50) ve otomobil sürücüsü Sinan T.'nin kızı H.C.T. (13) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.