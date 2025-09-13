Kuyumcuya haraç tehdidi: Özel harekat nöbet tutuyor
Bursa'da tarihi Kapalıçarşı'da dükkanı bulunan kuyumcu suç örgütü üyeleri tarafından tehdit edildi, 10 milyon avro haraç istendi. Dükkanın bulunduğu çarşıda özel harekat polisleri önlem aldı.
Bursa'da günlük ortalama 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan Kapalıçarşı'da dükkanı bulunan kuyumcuyu arayan suç örgütü üyeleri iddiaya göre 10 milyon avro haraç istedi. Çete üyeleri, kuyumcuyu, parayı vermemesi halinde iş yerini basacaklarını söyleyerek tehdit etti.
Bunun üzerine kuyumcu, polise başvurdu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcunun dükkanının bulunduğu çarşıda da önlem aldı.
Çelik yelekli ve otomatik silahlı özel harekat timleri, çarşının giriş çıkışlarında ve kalabalık noktalarda nöbet tutup devriye gezmeye başladı.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.