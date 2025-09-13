İki ülke savaş uçakları Rus İHA tehdidi üzerine havalandı

Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
Ana sayfaHaberler Dünya

İki ülke savaş uçakları Rus İHA tehdidi üzerine havalandı

Polonya ve Romanya, Ukrayna'da saldırı düzenleyen Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) tehdidi nedeniyle savaş uçaklarını faaliyete geçirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 22:52, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 22:52
Yazdır
İki ülke savaş uçakları Rus İHA tehdidi üzerine havalandı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgelerinde faaliyet gösteren Rus İHA'ların tehdidi nedeniyle, hava sahamızda Polonya ve müttefik uçaklarının önleyici operasyonları başlatıldı. Yer tabanlı hava savunma sistemleri en yüksek alarma geçirildi." ifadesine yer verdi.

Başbakan Tusk, daha sonra yaptığı paylaşımla, olağanüstü hal durumunun sona erdiğini belirterek, hava ile kara operasyonlarında görev alanlara teşekkür etti.

Tusk, tetikte olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Polonya'nın doğu sınırındaki yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı görüldü.

Romanya, hava sahasında Rus İHA tespit etti

Romanya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırılarını sürdürmesi üzerine Romanya'nın, Ukrayna sınırı yakınlarındaki hava sahasını gözetlemesi için 2 "F-16" savaş uçağını görevlendirdiği bildirildi.

Savaş uçaklarının Ukrayna sınırı yakınlarındaki Romanya hava sahasında Rusya'ya ait bir İHA tespit ettiği ifade edilen açıklamada, İHA'nın 20 kilometre boyunca radardan kaybolana kadar takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İHA yerleşim yerlerinin üzerinden uçmadı. Nüfusa yönelik bir tehdit oluşturmadı." ifadelerine yer verildi.

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkesinin hava sahasını ihlal eden Rus İHA'sının tespit edildiğini belirtti.

Romanya'nın bölgesel istikrarı tehdit eden Rusya'nın bu "düşüncesiz" tavrını kınadığını aktaran Mosteanu, "NATO ile birlikte tetikte olmaya ve müttefik hava sahasının her karışını savunmaya hazırız." açıklamasını yaptı.

Rusya tarafından Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesi

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Polonya, daha sonra Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber