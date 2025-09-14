KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Zirai don hasarı için yeni ödeme şartları açıklandı!

Zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören sigortasız çiftçilere yapılacak ödemelerin koşulları ve detayları açıklandı. 1 Şubat-13 Nisan 2025 arasında zirai dondan etkilenen, yüzde 20 ve üzeri hasar gören ürünler için çiftçilere ödeme yapılacak.

14 Eylül 2025
Bu yıl bir çok tarım ürününün rekoltesini düşüren, zirai don dan etkilenen sigortasız çiftçilere yapılacak ödemenin koşulları belli oldu.

Ödemeler, 1 Şubat ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında meydana gelen zirai dondan ürünleri yüzde 20 ve üzerinde hasar gören, ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden, öngörülen sürede başvuranlara yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ödemeye esas olmak üzere, dondan etkilenen ürünlerin girdi maliyetleri de belirlendi.

Buna göre maliyet; kayısı için 5 bin 500, Antep fıstığı için 5 bin, kiraz için 6 bin, şeftali için 6 bin 500 lira olacak.

Ürün ve maliyet listesi


