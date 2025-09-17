Sürpriz buluşma iddiası: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre CHP kaynakları, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun bu hafta bir araya gelebileceğini belirtti. İki isim arasındaki görüşmeye ise Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'in ev sahipliği yapabileceği konuşuluyor.. Buluşmanın Emir'in Ankara'daki evinde gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

Partideki kavga ve bölünme görüntüsünden rahatsız olan bazı milletvekillerinin iki ismin görüşmesi için bir süredir hem Özel'e, hem de Kılıçdaroğlu'na baskı yaptığı öne sürüldü. Söz konusu vekillerin iki lidere görüşmesi için aracı olduğu iddia edildi. Vekiller ve parti kurmayları, bu görüşmenin ardından sorunların çözüme kavuşmasını bekliyor.