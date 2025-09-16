Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı
Gelendost Belediyesi'nde 'rüşvet' ve 'zimmet' davasında 1 tahliye

Gelendost Belediyesi'nde 'rüşvet' ve 'zimmet' davasında 1 tahliye

Gelendost'da Gelendost Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'rüşvet' ve 'zimmet' soruşturması kapsamında eski belediye başkanı Mustafa Özmen ve belediye meclis üyesi Ümit Satılmış'ın tutuklu, 18 sanığın tutuksuz yargılandığı davaya başlandı. Dün ve bugün yapılan duruşmalar sonucu Özmen'in tutukluluğunun devamına karar verilirken, Ümit Satılmış tahliye edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 21:50, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 21:49
Gelendost Belediyesi'nde 'rüşvet' ve 'zimmet' davasında 1 tahliye

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı seçilen, Meral Akşener'in genel başkanlıktan ayrılmasının ardından partisinden istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüren Mustafa Özmen hakkında bir yerel internet sitesinde çeşitli şaibelerin yer alması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Özmen, 24 Mart'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra 26 Mart'ta tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Ümit Satılmış da gözaltına alındı ve 17 Haziran'da tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Özmen ve Ümit Satılmış'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında 'Rüşvet', 'Zimmet', 'İrtikap', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' ve 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından dava açıldı. İddianamede Mustafa Özmen için 65 yıla kadar hapis talep edildi.

Özmen'in belediyeye ait iş makinelerini özel işlerde kullandırdığı, elde edilen gelirleri zimmetine geçirdiği, bazı iş insanlarından rüşvet aldığı ve belediye ihalelerinde usulsüzlük yaptığı ileri sürülen davanın ilk duruşması 15 Eylül'de başladı. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bugün de devam edildi. Duruşmalara tutuklu sanıklar Mustafa Özmen ve Ümit Satılmış'ın yanı sıra diğer tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı.

SATILMIŞ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkemede, 203 sayfadan oluşan iddianamede yer alan hususlar sanıklara soruldu ve suçlamalara ilişkin savunmaları alındı. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmeler sonunda tutuklu sanık Ümit Satılmış'ın cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verdi. Mustafa Özmen'in ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi. 1'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına 18 Eylül Perşembe günü devam edilecek.

