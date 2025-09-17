Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde uyuşturucu baronlarına operasyon bilgisini önceden sızdırıp karşılığında rüşvet aldıkları, uyuşturucu tacirlerinin esrar ticareti yapmalarına göz yumdukları gerekçesiyle aralarında iki İlçe Jandarma Komutanı ile karakol komutanının da bulunduğu 24 sanık hakkında 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu baronlarıyla yapılan işbirliğini açığa çıkaran dosyanın tanığı eski korucu Yüksel B. ise duruşmaların başlamasına az bir zaman kala esrarengiz bir şekilde uğradığı suikast sonucu Diyarbakır'da ensesine sıkılan tek kurşunla öldürüldü.

Lice İlçesinde aralarında İlçe Jandarma Komutanları Binbaşı Çağlar S., Yüzbaşı Selim O. ile Karakol Komutanı Astsubay Hasan U.'ın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 24 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, asker sanıkların uyuşturucu baronlarıyla yaptığı işbirliği dudak uçuklattı. Yüzbaşı Selim O., Diyarbakır-Lice arasındaki Tapantepe Üs bölgesinde iktidara yakınlığıyla bilinen A-Haber'e uyuşturucu ve narko terör operasyonlarıyla ilgili de röportaj vermişti.

YENİ ÇIKTIĞI HALDE RAPOR ALIP DİYARBAKIRDA KALDI

İddianamede, Binbaşı Çağlar S.'nin uyuşturucu taciri olup PKK'ya finans sağlayan kişilerin esrar ekimine göz yumarak maddi menfaat temin ettiği bildirildi. Kimliği saklı tutulan muhbir ifadesinde, "Çağlar S. Lice'de iki yıl boyunca ilçe jandarma komutanlığı yaparken Şerafettin A., Fahri P. ile hareket ederek temin ettiği yüklü uyuşturucuyu Askeri K. isimli şahsa teslim etti. Bu kişi de esrarı Batman'da Maşuk İ. isimli şahsa teslim etti. Bu şahıs da esrarın batı illerine sevkini organize etti. Çağlar S. uyuşturucu hasadı yapılana kadar tayini çıkmasına rağmen rapor alarak Diyarbakır'da kaldı" dedi.

TELEFON DİNLEME VE FİZİKİ TAKİPLE TESPİT EDİLDİ

Muhbir ifadesinin doğruluğunun teyit edildiği belirtilen iddianamede, Çağlar S.'nin adı geçen uyuşturucu baronlarıyla sık sık görüştüğü ve tayin olmasına rağmen rapor alarak Diyarbakır'da kaldığı belirlendi. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan dinleme, arama ve el koyma kararının ardından sanıkların birbirleriyle olan bağlantıları da ortaya çıkarıldı.

KOMUTANIN TALİMATI: TARLA VARSA KAFANIZI ÇEVİRİN

İlçe Jandarma Komutanı Selim O.'nun Lice Komando Tabur Komutanı Onur Ç. ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lice'nin Kılıçlı Köyüne KOM Şubenin operasyon planladığı, uyuşturucu ve kenevirin ele geçmemesi temennisinde bulundukları belirlendi. Selim O.'nun devriye komutanı Şahin U. ile yaptığı görüşmede ise, uyuşturucu ekili zehir tarlalarını kast ederek, "Tarla marla varsa kafanızı çeviriyorsunuz tamam mı? Tarla falan varsa bulduk demesin hiçbiri. Özellikle ikaz et" diyerek esrarı görmezden gelmelerini istediği, Şahin U.'nun ise "Emredersiniz komutanım" dediği tape kayıtlarında yer aldı.

BİNBAŞIYA 1 MİLYON DOLAR

İddianamede tanık ifadelerine de yer verildi. Tanıklar, köylülerin kendi aralarında para toplayıp Binbaşı Çağlar S.'ye verdiği ve karşılığında kenevir ekili tarlalara hasat zamanına kadar göz yumulduğu, KOM'un yapacağı operasyonları ise önceden bilgi alıp zehir tacirlerine haber verip önlem almalarını sağladıkları kaydedildi. Tanık M.D. ifadesinde, "Şerafettin A. Binbaşı Çağlar S.'ye 1 milyon doları Fis ovasında verdi. O da aldığı bu paraya karşılık bu kişiye ait tarlalara operasyon yapılmayacağını söyledi" dedi.

"SÖZÜ SÖZÜMDÜR O NE DERSE BEN DEMİŞİMDİR"

Aralık kod adlı gizli tanık ise, "Şerafettin A. Lice kuzeyindeki Kılıçlı, Konuklu ve Gönen Mahallelerinde uyuşturucu imal eden köylülere Skunk tohumu verdi ve gönül rahatlığıyla uyuşturucu ekebileceklerini, bölgeye operasyon olmayacağını, karşılığında Binbaşı Çağlar S.'ye peşin 3 milyon lira toplanacağını, hasat zamanı da 7 milyon lira verileceğini söyledi. Köylüler Çağlar S.'yle konuşmak isteyince Şerafettin A. Whatsapp üzerinden aradı. Çağlar S. telefonda hoparlör açıkken ve köylülerin duyacağı şekilde 'Şerafettin'in sözü benim sözümdür, o ne derse ben demişimdir' dedi. Bu konuşma yapılırken ben de oradaydım. Kulaklarımla duydum. Bu konuşmadan sonra Çağlar S.'ye verilmek üzere 3 milyon lira köylülerce toplanarak Şerafettin A.'ya verildi. Şerafettin A. bu olay yaşandığında uyuşturucu suçundan aranıyordu. Hatta aranması varken defalarca Çağlar S.'nin yanına Lice İlçe Jandarmaya geldi. Çağlar S. kendisine gelen ziyaretçilerin kaydını da yaptırmıyordu" dedi.

"OĞLUM İFADE VERİRKEN BİLGİLER DIŞARI SIZIYORDU"

Tanık R.K. da ifadesinde, "Yakalanan uyuşturucu ve silahlar sanık Necat İ.'ye aittir. Temmuz ayının 15'ine kadar Jandarmanın operasyon yapmayacağını, İlçe Jandarmayı bağladığını söylüyordu. Oğlum yakalanınca Jandarmaya gittim. Oğlum daha ifade verirken Necat İ. beni aradı ve oğlum Kadir'in kendisi aleyhine ifade verdiğini söyledi. Ben daha oğlum ifade verirken neler söylediğini Necat İ.'den öğreniyordum. Necat İ. oğlumun ne söylediğini bana tek tek aktarıyordu. Oğlumun ifade alma işleminde avukat yoktu. Jandarmanın içinden Necat İ.'ye bilgi sızdırıldığını anladım. Daha sonra Necat İ. yanımıza gelerek oğluma 'Sen beni neden yaktın, ifadeni değiştireceksin, silahların, uyuşturucunun sana ait olduğunu söyleyeceksin' dedi. Ben de oğlum da bunu kabul etmedik" dedi.

ÖLDÜRÜLEN KORUCU: BİNBAŞI BARONLA ESRAR EKTİ

Uyuşturucu dosyasında tanık olduğu için ensesine sıkılan kurşunla infaz edilen eski korucu Yüksel B. ise öldürülmeden önce savcıya verdiği ifadesinde, "Çağlar S. Askeri K. ile birlikte uyuşturucu tarlası ektiler. Bakım işlerini de Necat İ. yapıyordu. Tarlalar KOM ekiplerince imha edilince Çağlar S. tarlaları kimin ihbar ettiğini öğrenmeye çalışıyordu" dedi.

TOPLANAN PARALAR KAFETERYADA TESLİM EDİLDİ

Tanık M.D. ise, "Necat İ. Whatsaap'tan Çağlar S.'yi arayıp, 'Askeri ve Fahri abiyle görüştük, senden yana sıkıntı olmadığını söylediler. Tohumları onlardan aldım iki büyük tarla ektim, benim arkamda duracak mısın' diye sordu. Çağlar S. da, 'Ben Askeri ile de Selim ile de görüşürüm, istediğin yere ekebilirsin, ama Askeri aracılığıyla bana bir şey yetiştirecektiniz, bu hafta içerisinde bana gelsin o" dedi. Üç gün sonra Askeri ve Fahri'nin topladığı 750 bin lira bir kafede Çağlar S.'ye teslim edildi. Necat İ. yanımdayken 'Ben yanarsam Çağlar'ı da yakarım' dedi. Bir hafta sonra Lice Adliyesine giderek ifadesini verdi ve serbest kaldı" dedi.

"BENİ ARAYIP BİLGİ ALMAYA ÇALIŞIYORDU"

Tanık İ.B. ise, "KOM ekipleri Lice Yolçatı Köyündeki uyuşturucu tarlalarına operasyon yapınca Diyarbakır merkezde olan Binbaşı Çağlar S. beni Whatsapp'tan 20 kez aradı cevap vermedim. Operasyon bitince telefonuna cevap verdiğimde bana operasyondan kendisinin neden haberi olmadığını, kimin ihbar ettiğini, hangi tarlaların imha edildiğini sordu. Ben de KOM ekiplerine yardım için operasyona katıldığımı söyledim. Binbaşı Çağlar S. defalarca beni arayarak operasyonla ilgili bilgi istedi. Neden kendisine operasyon bilgisinin verilmediğini söyledi" dedi. Fiziki takip yapan ekiplerin uyuşturucu baronu Askeri K. ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim O.'nun görüştükleri tespit edildi.

20 BİN DOLAR KUYUMCUYA BIRAKILDI

Selim O.'na uyuşturucu bölgesine operasyon yapmaması karşılığında 20 bin dolar paranın köylülerce toplandıktan sonra kendisine verilmek üzere onun istediği, bir kuyumcuya emanet bırakıldığı da tespit edildi. Hasat zamanı ise yine Binbaşı Selim O.'na verilmek üzere 65 bin doların uyuşturucu tacirlerince toplandığı bildirildi. Buna karşılık Seyrek Köyündeki zehir tarlalarına operasyon yapılmadığı belirlendi.

12 OLAYDA MİLYONLARCA LİRA HAKSIZ KAZANÇ

İddianamede uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirleriyle kendilerine para karşılığında göz yuman rütbeli askerlerin 12 farklı olayda maddi menfaat temin ettikleri belirtildi. Lice'nin uyuşturucu ekiminin merkezi konumunda olduğu, geçim kaynağı olarak görüldüğü, batı illerine yapılacak esrar sevkiyatının Lice'de ekilen esrar ile gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. İddianamede, muhbir ve gönüllü köy korucularının suçun açığa çıkması için jandarma ile birlikte çalıştıkları, bu kişilerin Lice'yi ve arazisini çok iyi bildikleri ve jandarmanın bir parçası olarak görev yaptıkları için ifadelerine itibar edilmesi gerektiği vurgulandı.

BARONLA YÜZBAŞI 6 SAAT GÖRÜŞME YAPMIŞ

Tutuklu sanıklar Çağlar S., Selim O. ve Hasan U.'nun Lice İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptıkları, sanıklar Necat İ. ve Emrah A.'nın aynı zamanda şüpheli Selim O., Hasan U.'yla birlikte çalıştıkları ve çok sayıda olaya vakıf oldukları ifade edildi. Yüzbaşı Selim O. ve Binbaşı Çağlar S.'nin halen firar durumda olan uyuşturucu baronu Askeri K. ile çok sıkça görüştüğü, Selim O.'nun 6 saat Askeri K. ile görüştüğüne ilişkin fiziki takip tutanağının bulunduğu, yine şüpheli Askeri K.'nın Bismil İlçesinde yaşamasına rağmen Lice ilçesine sık sık gelip şüpheliler Selim O. ve Çağlar S. ile İlçe Jandarma yerleşkesinde kayıt yaptırmadan saatlerce görüştüğüne dikkat çekildi. Sanıklar Askeri K. ve Çağlar S.'nin Ankara'da buluştukları ve şifreli şekilde hesap gördüklerinin tespit edildiği, bu durumun firari Askeri K.'nın kenevir tohumu temin edip köylülere verdiğine ve Çağlar S. ile ortak olduğuna yönelik tanık ve gizli tanık beyanlarını güçlendirdiği, Askeri K.'nın yakalanmamak için çok sayıda cep telefonu kullandığı kaydedildi.