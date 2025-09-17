Kahve severleri ilgilendiriyor... Fiyatlar tarihi zirveye yaklaştı

New York'taki Intercontinental Exchange'de işlem gören kahve vadeli işlem fiyatları, ABD gümrük vergileri ve Brezilya'daki kurak Eylül ayı nedeniyle yükselmeye devam ederek Salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.

Arabica kahve vadeli işlemleri 4,24 dolar/pound seviyesine kadar çıktı. Bu, yedi ayın zirvesiydi ve en likit kontrat için bu yılın başlarında ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,29 dolardan çok da uzak değil.

Kahve, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gıda fiyatlarını kalıcı olarak yüksek tutan ürünlerden biri.

Starbucks ve Dunkin Donuts gibi kahve zincirlerinin çoğunlukla kullandığı eşit olan Arabica kahve fiyatları, Trump yönetiminin Temmuz sonunda Brezilya ithalatına, yeşil kahve de dahil olmak üzere, yüzde 50 gümrük vergisi uygulamasıyla ICE'de yaklaşık yüzde 50 arttı.

Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ABD'deki marketlerde kavrulmuş kahve fiyatları Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 20,9 yükseldi.



