Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişi, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen isimler arasında belediye başkanı Hasan Mutlu da var. 'Yolsuzluk' soruşturmasının 6 Şubat depremlerinin ardından Bayrampaşa'ya dönerek ilçede cafe açmak isteyen bir depremzededen rüşvet istendiği iddiası üzerine açıldığı öne sürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 16:09, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 16:12
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil, 48 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

DEPREMZEDEDEN 'RÜŞVET' İSTENDİ İDDİASI

Soruşturmanın, depremzede bir kişinin kendisinden rüşvet istediği yönünde şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. Şikayetçi kafe işletmecisi ifadesinde, "Hataylıyım, depremden sonra Bayrampaşa'ya döndüm. Belediye başkanına kafe açmak istediğimi söyledim, onay aldım. Başkan yardımcısına yönlendirdiler. Bana bir firmaya ihale edilip teslim edileceğini söylediler. Yaklaşık 2,5 milyon lira masraf yaptım. Ancak süreçte sürekli oyalandım. Benden 3 milyon lira ve yüzde 25 ortaklık istediler. Vermeyince kafe mühürlendi. Ben verilen vaatlere güvenerek bu yatırımı yaptım" dediği öğrenildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan ekiplerin, depremzedenin hukuki işlemleri için oyalandığı, yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım sonrası kafenin açılması için bu sefer 3 milyon lira rüşvet istendiğini belirleyen ekipler, kafenin yüzde 25'inin ise Hasan Mutlu'ya verilmesi yönünde baskılar olduğunu tespit etti.

Hakkında yapılan soruşturma dosyasında belediyeye ait "MİS'S Cafe'nin isim hakkını kendi üzerine aldığı öne sürülen Mutlu'nun, Hasbahçe'deki halı saha tesisleriyle ilgili de usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Tesislerin işletmesini üstlenen firmanın belediye değişiminden sonra çıkarıldığı, giriş kısmının iş makineleriyle kazılarak kapatıldığı ve kapıya kilit vurulduğu ileri sürüldü.

'BEN KOMİSYON ÜYESİ DEĞİLİM'

Hazırlanan dosyada Mutlu'nun özel yaşamına ilişkin iddialar da yer aldı. Üç kadınla ilişkisinin bulunduğu, bunlardan birini belediyede işe aldığı, diğerine kuaför açma sözü verdiği, evli olan bir kadını ise tesis müdürü yaptığı öne sürüldü. Mutlu, kadınlarla ilişkileri sorulduğunda tanıdığını ifade ederken başka detaya ise girmedi. Para trafiğiyle ilgili olarak 'gayriresmi danışma' ifadesini kullandı. İhaleler konusunda ise 'Ben komisyon üyesi değilim' diyerek kendini savundu.

CHP'Lİ 15 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak 19 Mart tarihinde operasyon başlatılmıştı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

O tarihten bu yana devam eden yolsuzluk operasyonları yapılıyor.

Şu ana kadar İstanbul'da 11 belediye başkanı tutuklandı.

Adana, Adıyaman ve Antalya gibi kentlere yönelik de operasyonlar olmuştu.

Yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında ise yurt genelinde 15 belediye başkanı tutuklanmış durumda.

