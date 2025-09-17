Filenin Efeleri Dünya Şampiyonasında son 16 turuna yükseldi
Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 11:00, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 11:01
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu üçüncü maçında Kanada ile karşılaştı.
Filenin Efeleri, rakibini 3-0 yenerek grup lideri olarak adını son 16 turuna yazdırdı.