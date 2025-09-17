Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
Meteoroloji, kuzeyde sağanak yağış uyarısı yaptı. Güney ve batıda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Türkiye genelinde hava durumu detayları aşağıda bölge bölge sunulmuştur.
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu; Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Çanakkale: 32°C, parçalı ve az bulutlu
- Edirne: 30°C, parçalı ve az bulutlu
- İstanbul: 29°C, parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Denizli: 36°C, az bulutlu ve açık
- İzmir: 31°C, az bulutlu ve açık
- Muğla: 34°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Adana: 36°C, az bulutlu ve açık; zamanla parçalı bulutlu
- Antalya: 35°C, az bulutlu ve açık
- Burdur: 34°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Ankara: 29°C, az bulutlu ve açık; zamanla parçalı bulutlu
- Eskişehir: 29°C, az bulutlu ve açık; zamanla parçalı bulutlu
- Konya: 30°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Bolu: 29°C, parçalı ve az bulutlu; zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Düzce: 29°C, parçalı ve az bulutlu; zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Sinop: 28°C, parçalı ve az bulutlu; zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu; Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Amasya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu
- Rize: 26°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Samsun: 26°C, parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık; kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Erzurum: 24°C, az bulutlu ve açık
- Kars: 23°C, parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 31°C, az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Diyarbakır: 35°C, az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 36°C, az bulutlu ve açık
- Mardin: 33°C, az bulutlu ve açık