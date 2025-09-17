Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Sürpriz buluşma iddiası: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek
Sürpriz buluşma iddiası: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?

Meteoroloji, kuzeyde sağanak yağış uyarısı yaptı. Güney ve batıda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 07:47, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 07:48
Yazdır
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Türkiye genelinde hava durumu detayları aşağıda bölge bölge sunulmuştur.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu; Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

  • Çanakkale: 32°C, parçalı ve az bulutlu
  • Edirne: 30°C, parçalı ve az bulutlu
  • İstanbul: 29°C, parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • Denizli: 36°C, az bulutlu ve açık
  • İzmir: 31°C, az bulutlu ve açık
  • Muğla: 34°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • Adana: 36°C, az bulutlu ve açık; zamanla parçalı bulutlu
  • Antalya: 35°C, az bulutlu ve açık
  • Burdur: 34°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • Ankara: 29°C, az bulutlu ve açık; zamanla parçalı bulutlu
  • Eskişehir: 29°C, az bulutlu ve açık; zamanla parçalı bulutlu
  • Konya: 30°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • Bolu: 29°C, parçalı ve az bulutlu; zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Düzce: 29°C, parçalı ve az bulutlu; zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Sinop: 28°C, parçalı ve az bulutlu; zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • Amasya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Rize: 26°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Samsun: 26°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık; kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • Erzurum: 24°C, az bulutlu ve açık
  • Kars: 23°C, parçalı ve az bulutlu
  • Malatya: 31°C, az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • Diyarbakır: 35°C, az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 36°C, az bulutlu ve açık
  • Mardin: 33°C, az bulutlu ve açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı yapılmıştır. Vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmaları önerilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber