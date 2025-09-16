Büyükçekmece'de motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 23:12, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 23:13
Türkoba Mahallesi'nde Ali Karaca'nın (23) kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından demir dubalara çarpıp sürüklendi.
Kazada, sürücü Karaca ile motosiklette yolcu olarak bulunan Recep Karadeniz (25) yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.