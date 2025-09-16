Bacanağı tarafından öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı

Öldürülen uzman çavuş Emre Bozkurt'un aynı zamanda sosyal medya platformu üzerinden yayıncılık yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sincan 29 Ekim Mahallesi'nde saat sabah 06.40 sıralarında uzman çavuş Emre Bozkurt bacanağı tarafından arabanın içinden ateş açılarak öldürülmüştü. Emre Bozkurt'u öldüren bacanağı Uğur Balkoca ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla intihar etmişti.

