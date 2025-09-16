Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bacanağı tarafından öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bacanağı tarafından öldürülen uzman çavuş Emre Bozkurt'un yayıncı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 22:58, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 22:59
Yazdır

Sincan 29 Ekim Mahallesi'nde saat sabah 06.40 sıralarında uzman çavuş Emre Bozkurt bacanağı tarafından arabanın içinden ateş açılarak öldürülmüştü. Emre Bozkurt'u öldüren bacanağı Uğur Balkoca ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla intihar etmişti.

Öldürülen uzman çavuş Emre Bozkurt'un aynı zamanda sosyal medya platformu üzerinden yayıncılık yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

