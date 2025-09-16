Verdiği hukuk mücadelesiyle 28 yıl sonra gazi sayıldı

3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Verdiği hukuk mücadelesiyle 28 yıl sonra gazi sayıldı

Tunceli'de vatani görevini yaparken operasyonda rahatsızlanan ve terhis edilen Eşref Karayağız, yaklaşık 1 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazanarak gazi unvanına kavuştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 20:06, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 20:08
Yazdır
Verdiği hukuk mücadelesiyle 28 yıl sonra gazi sayıldı

49 yaşındaki Eşref Karayağız, askerlik hizmetini Tunceli'de çavuş olarak yaparken bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile mücadele esnasında 1 Aralık 1997 tarihinde rahatsızlanması sonucu tedavi altına alındı. Tedaviler sonucu hakkında kesin işlem raporu düzenlenerek 1997 tarihinde birliği tarafından terhis edilen Eşref Karayağız, askerlik hizmetinden mahrum sayılmasına rağmen gazilik haklarını alamadı. Karayağız 1 yıl önce gazilik hakkına kavuşmak için Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya konuyu anlattı. Açılan davalar sonucunda Karayağız hukuk mücadelesini kazandı ve gazilik unvanını 28 yıl sonra aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Kumartaşlı, "Avukatımız Serpil Öztürk aracılığı ile yaklaşık bir yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesini kazandık. Eşref Karayağız'ın 28 yıl sonra ordu vazife malulü gazi olarak hak kazanması için açtığımız davayı kazandık" dedi.

Karayağız, 28 yıl sonra aldığı gazilik unvanıyla Afyonkarahisar'ın 268'inci üyesi oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber