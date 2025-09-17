Sözleşmeli öğretmenlik mülakatında hangi soruların sorulduğu ispatlanamadı

İlk derece: Her şey hukuka uygundur



Danıştay'ın talebine rağmen Davacıya hangi soruların sorulduğu açık bir şekilde sunulmamıştır



Bölge İdare Mahkemesinin 01/07/2024 tarihli ara kararı ile davalı idareden; sınavda sorulan soruların önceden hazırlanıp hazırlanmadığı sorularak, davacıya sınavda yöneltilen soruların onaylı bir örneği istenmiş, idarenin 25/07/2024 tarihinde kayda giren dilekçesinin ekinde, 17/11/2021 tarihli sınavda davacıya sorulan soruların gönderilmiş olduğu, ancak, dava konusu işlemin 21/05/2021 tarihinde yapılan sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işleme yaptığı itirazın işlem olduğu için, Dairemizin 05/03/2024 tarih ve E:2023/4021, K:2024/1038 sayılı bozma kararı gerekçesinde yer alan eksikliğin giderilmemiş olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca dosyada her ne kadar davalı idareler vekilinin 17/03/2023 tarihinde kayda giren dilekçesinin ekinde sunulan davacı tarafından imzalanmış "6589, 7589, 8589 ve 9589" soru numaralarını içeren tarihsiz evrak bulunduğu görülse de, bu soruların hangi tarihli sınavda davacıya yöneltilen sorular olduğu anlaşılamamaktadır.

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik uyarınca 21/05/2021 tarihinde yapılan sözleşmeli öğretmen adaylarına yönelik sözlü sınava katılan davacının, başarısız sayılmasına ilişkin işleme karşı yaptığı itirazın reddine dair ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davacının yapılan düzenleme kapsamında sözlü sınava tabi tutulduğu, sözlü sınavı yapan sınav kurulunun, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulduğu, davacıya ve sözlü sınava katılan diğer adaylara, ilgili Yönetmelikte belirlenen kriterler çerçevesinde komisyon üyelerince ayrı ayrı değerlendirme yapılarak puan takdir edildiği, puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav başarı listesi düzenlendiği, davacıya komisyon üyelerince ayrı ayrı verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alındığında başarısız sayıldığının görüldüğü, sözlü sınavların yapısı gereği adayların bilgi düzeyini ölçmeye yönelik yapılan yazılı sınavlardan farklı olarak adayların muhakeme gücü, ifade yeteneği, fiziki görünümü, genel kültürü gibi yönlerden mülakat sırasındaki durumlarının değerlendirilmesine yönelik olduğu, sözlü sınavın sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınması gerektiğine ilişkin olarak Kanun'da herhangi bir hükme yer verilmediği, davacının başarısız sayıldığı sözlü sınavda, hizmet gereklerine aykırı davranıldığına ve nesnelliğin sağlanamadığına, açık takdir hatası yapıldığına ve/veya ölçülülük ilkesine aykırı davranıldığına ilişkin somut bilgi ve belgelerin dosyaya sunulamadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, sözlü sınavın usulüne uygun olarak yapıldığı ve davacının (54) puanla başarısız sayılmasına dair işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 05/03/2024 tarih ve E:2023/4021, K:2024/1038 sayılı bozma kararına uyularak; 01/07/2024 tarihli ara karara verilen cevap üzerine dosya incelenerek, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu, davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Bölge İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacının, 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik uyarınca 21/05/2021 tarihinde yapılan sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işleme yaptığı itirazın, ... tarih ve ... sayılı işlemle üzerine, temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik'in "Sözlü sınav komisyonunun oluşumu" başlıklı 9. maddesinde;

"(1) (Değişik:RG-27/10/2017- 30223) Sözlü sınav komisyonu; Bakan veya görevlendireceği birim amiri tarafından Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü ve üstü unvanlı kadrolarda görev yapan personel arasından belirlenen bir başkan, iki asıl ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, sınav merkezlerinde oluşturulan yedek üye havuzundan görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde üyelerden biri, Bakanlıkça, öğretmen adayı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri arasından belirlenebilir.

(2) Sözlü sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Başarı puanı, her üyenin verdiği puanın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(3) Gerek görülmesi halinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.

(4) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavlarda görev alamaz.

(5) Bakanlıkça, sözlü sınav merkezlerinde oluşturulan sözlü sınav komisyonlarının koordinasyonlarını sağlamak üzere Bakanlık merkez teşkilatı yöneticileri arasından görevlendirme yapılabilir.

(6) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince yürütülür. ",

"Sözlü sınav komisyonunun görevleri" başlıklı 10. maddesinde;

"(1) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınavları, 11 inci maddede belirtilen konulardan Bakanlıkça hazırlanan ve sınav merkezlerine gönderilen sorular üzerinden yapmak ve değerlendirmek.

b) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.

c) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.",

"Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları" başlıklı 11. maddesinde;

(Değişik:RG-24/3/2018-30370)

(1) Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Eğitim bilimleri ve genel kültür: %20,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20,

c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %20,

ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20,

d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %20.",

"Sözlü sınav" başlıklı 12. maddesinde ise;

"(1) KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav, Bakanlıkça sözlü sınav komisyonu oluşturulması öngörülen sözlü sınav merkezlerinde yapılır.

(3) Sözlü sınava girmek isteyenler, tercihleri de dikkate alınarak belirlenen sözlü sınav merkezlerinden birinde sözlü sınava alınır.

(4) Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur." düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; Bölge İdare Mahkemesinin 01/07/2024 tarihli ara kararı ile davalı idareden; sınavda sorulan soruların önceden hazırlanıp hazırlanmadığı sorularak, davacıya sınavda yöneltilen soruların onaylı bir örneği istenmiş, idarenin 25/07/2024 tarihinde kayda giren dilekçesinin ekinde, 17/11/2021 tarihli sınavda davacıya sorulan soruların gönderilmiş olduğu, ancak, dava konusu işlemin 21/05/2021 tarihinde yapılan sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işleme yaptığı itirazın reddine dair ... tarih ve ... sayılı işlem olduğu için, Dairemizin 05/03/2024 tarih ve E:2023/4021, K:2024/1038 sayılı bozma kararı gerekçesinde yer alan eksikliğin giderilmemiş olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca dosyada her ne kadar davalı idareler vekilinin 17/03/2023 tarihinde kayda giren dilekçesinin ekinde sunulan davacı tarafından imzalanmış "6589, 7589, 8589 ve 9589" soru numaralarını içeren tarihsiz evrak bulunduğu görülse de, bu soruların hangi tarihli sınavda davacıya yöneltilen sorular olduğu anlaşılamamaktadır.

Davacı hakkında her bir kriter yönünden yapılan değerlendirmede bütün komisyon üyeleri tarafından, ayrı ayrı değerlendirme yapıldığı; ancak, sınavın yargısal denetiminin yapılabilmesi için, Mahkeme tarafından davacıya sorulan sorular ve cevap anahtarı getirtildikten sonra bir inceleme ve değerlendirme yapılması gerekirken, bu hususlar gözetilmeden eksik inceleme sonucu verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, kesin olarak 05/03/2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

