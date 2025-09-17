Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
8 ayda 1 milyon konut satıldı

Konut satışları ocak-ağustos döneminde yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 adede ulaştı. İpotekli konut satışlarının ilk 8 ayda yüzde 84,6 artarak 141 bin 227'ye çıkması dikkat çekti. Ağustosta satılan konut sayısı da 143 bini aşarken bu, yılın en yüksek aylık verisi oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
17 Eylül 2025
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu. Bu, yılın en yüksek aylık verisi olarak hesaplandı. Ağustostaki yükselişle birlikte geçen yıl temmuzda başlayan artış grafiği 14'üncü ayda da devam etti. Ağustosta ipotekli satışlar yüzde 45,2 artarak 19 bin 712'ye ulaştı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8'e çıktı. Ocak-ağustos dönemi ele alındığında konut satışları yıllık bazda yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti. 8 aylık satış adedinin 1 milyona yaklaştığı görülürken, bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 84,6 artarak 141 bin 227'ye yükseldi. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ipotekli ve birinci el satışların aldığı payın artmasına vurgu yaptı.

DÖNÜŞÜM İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Yılmaz, "Ağustosta birinci el konutun payı yüzde 30,6, ipotekli satışların payı yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Birinci el satışların yeniden yüzde 40'lar, kredili satışların ise yüzde 30'lar seviyesine çıkabilmesi adına bu artışlar sektörümüz açısından oldukça önemlidir" dedi. Faizlerde başlayan indirim trendinin hızla ideal seviyelere gelmesinin ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kısıtlarını kaldırmasının satışlara olumlu katkı sunacağını belirten Yılmaz, "Türkiye'nin yenilenmesi gereken eski bir yapı stoku var ve bu da dönüşümün hızlanması için önemli bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

FAİZLERİN DÜŞMESİ ALIMA YÖNELTTİ

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, konut satışlarının artmasının en önemli sebeplerinden birisinin faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik güçlü beklenti olduğunu ifade etti. Akdoğan, bu beklentinin konut fiyatlarında bir artış oluşturabileceği düşüncesiyle yatırımcıların alım yaptığını söyledi. Altın yatırımcılarının da kar satışları yaparak konuta yöneldiğini dile getiren Akdoğan, "Yeni kiracıların yüksek kira tutarlarına karşın konut kredilerinin faizinin düşmesiyle ihtiyacı olanlar ev alma noktasında adım atıp yüksek kira ödemek yerine taksitlerle o evin sahibi olmak istiyor. Bu durum zaten ipotekli satış adetlerine de yansıyor" dedi.

BİREYSEL VE YATIRIM AMAÇLI YOĞUN TALEP

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, ipotekli satışların doğru finansman modelleriyle daha da yukarı çıkabileceğine kaydederek, "Konut piyasası, tüm ekonomik baskılara rağmen canlılığını koruyor. Yüksek enflasyon ortamında konut, hem bireysel hem de yatırım amaçlı talep görmeye devam ediyor. İpotekli satışlardaki ivme, finansman koşulları iyileşirse satışların çok daha güçlü artabileceğinin sinyalini veriyor" şeklinde değerlendirdi.

