TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yıl yurt içinden ve dışından toplam 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak.

18 Eylül 2025 12:44
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak

TDV'den aldığı alınan göre, Vakıf, 1992'den bu yana yurt dışında yaşayan soydaş, dindaş ve kardeş toplulukları, eğitim ve kültür alanında desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda TDV'nin düzenlediği eğitim programlarıyla her yıl 114 ülkeden 1000'den fazla uluslararası öğrenci Türkiye'ye gelerek eğitim alıyor.

Yurt dışı eğitim faaliyetleri kapsamında geçen yıl 9 bin 376 öğrenciye burs ve eğitim desteği sunan TDV'nin şimdiye kadar burs verdiği 19 bin 600 öğrenci mezun oldu.

Burs ve eğitim programıyla yurt dışında yaşayan Türk ve akraba topluluklarına desteğini sürdüren Vakıf, bu yıl da 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak.

700 Filistinli öğrenciye burs verilecek

Vakfın burslarından bu yıl, İsrail saldırıları nedeniyle ülkelerinde eğitim imkanı bulamayan 700 Filistinli öğrenci de yararlanacak.

Türkiye Diyanet Vakfı, sağladığı burslarla sadece öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda onların akademik, mesleki ve kültürel gelişimlerini de destekliyor.

Öğrencilerin ulaşım, sağlık, kitap ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarını da karşılayan Vakıf, yarıyıl ve yaz kampları, sempozyumlar, konferanslar, seminerler, dil kursları, mesleki programlar, sanat atölyeleri ve kültür gezileriyle öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırma çalışmaları gerçekleştiriyor.

