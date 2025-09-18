Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katılım sağlayan isimler arasında yer aldı.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"GAZİLER GÜNÜN ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA TEBRİK EDİYORUM"

Sözlerimin başında tüm kalbimle bayrağı vatanı için toprağa düşmüş bütün şehitlerimi rahmetle yad ediyorum. Şehitlerimizin manevi gölgeleri asırlardır olduğu gibi bugün de bize refakat ediyor.

Yarın Gaziler gününü şahsım ve milletim adına şimdiden tebrik ediyorum. Bu vesileyle mukaddes değerlerimiz uğruna kanlarını akıtan gazilerimize uzun ömürler diliyorum.

Bu vatan bu toplarlar bize aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehitlerimizin anne, baba, eş ve çocukları da devlet olarak sahip çıkmamız gereken birer emanettir.

"630 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZIN ATAMALARINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Tüm imkanlarımızla şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız. Gaziler günü vesilesiyle tertiplediğimiz kura törenimiz bunun en somut örneğidir.

Birazdan çekeceğimiz kura ile 630 şehit yakını gazi ve gazi yakınımızın atamalarını gerçekleştireceğiz.

Birazdan çekilecek kuralarla görev yerleri belli olacak her bir kardeşime hayırlı vazifeler diliyorum.

"ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINI İNCİTECEK BEYANA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Bugünkü atamayla birlikte 51 bin 900 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam etmiş oluyoruz.

Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak söze, beyana tahammülümüz yok. Bu konudaki kararlılık ve hassasiyetimizden hiçbirinizin şüphesi olmasın.

Ne bu vatanın ve milletin, ne sizin başınız öne eğilmeyecek. Her daim sizlerin yanınızda olmaya, sizlere kol kanat germeye devam edeceğiz.

Kader ortaklığımıza, yol arkadaşlığımıza, kan kardeşliğimize, milli birlik ve dayanışma ruhumuza pusu kuranların planlarını hep birlikte yırtıp attık.

Şehadet şerbeti içen kahramanlarımıza şükran borcunu ödeyemeyiz. Terörün her türlüsüyle mücadele ettik, zorlu imtihanlardan geçtik, birliğimize pusu kurulanların planlarını bozduk.

"NETANYAHU ŞEBEKESİ BARBARLIKTA SINIR TANIMIYOR"

Milletçe zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Gazze kasabı Netanyahu ve katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor.

23 aydır gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nden geliyor.

"BİZ BU TOPRAKLARDA EV SAHİBİYİZ"

Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartına 2 bin yıldan fazla tecrübesi, birikimi olan bir milletiz.

27 yıldır dinmeyen kuyruk acısını açığa vuruyor. Birileri çıkıyor güya bize laf atıyor. Tarih dersi vermeye çalışıyor.

Oysa bize sataşanların daha 2-3 nesil önce geldiği topraklarda biz yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, adaletin kılıcı olduk.Biz bu topraklarda ev sahibiyiz.



