Veteriner Hekimler 7 Yıldır VUS Sınavını Bekliyor

2 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile birlikte Veteriner Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (VUS) sınavının uygulanması öngörülmüştü. Ancak aradan geçen 7 yılı aşkın süreye rağmen sınav henüz yapılmadı. Veteriner hekimler, uzmanlık için kritik öneme sahip bu sınavın bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 14:35, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 14:37
2 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile birlikte Veteriner Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (VUS) sınavının uygulanması öngörülmüştü. Ancak aradan geçen 7 yılı aşkın süreye rağmen sınav henüz yapılmadı. Veteriner hekimler, uzmanlık için kritik öneme sahip bu sınavın bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyor.

Veteriner hekimlerden Memurlar.net'e ulaşan bir mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İyi günler. 02.05.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Yönetmeliğine istinaden uygulanacak olan VUS sınavının, yönetmeliğin üzerinden 7 seneyi aşkın geçmiş olmasına rağmen hala uygulamaya konulamamasını içeren bir haber yapmanızı ve sitenizde yayınlamanızı rica ediyorum."

Bakanlığın 2021 Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılında yaptığı açıklamada, yönetmelikte yer alan Geçici 1. Madde uyarınca 26 Kasım 2014 tarihinden önce doktora eğitimini tamamlamış ya da başlamış olanlara istisnai olarak uzmanlık belgesi verilmeye başlandığını duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin Geçici Madde 1 kapsamında, uzmanlık belgesi talebiyle başkanlığımıza başvuruda bulunanlara, yönetmelikte belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak 26.11.2020 tarihli Makam Olur'u ile belgeleri verilmeye başlanmıştır."

Sınav Bekleyişi Sürüyor

Ancak bu istisnai düzenlemenin dışında kalan veteriner hekimler için asıl yol olan VUS sınavının bugüne kadar hayata geçirilmemesi, meslek camiasında büyük bir beklenti oluşturmuş durumda. Hekimler, yönetmeliğin üzerinden yıllar geçmesine rağmen sınavın takvime alınmamasını eleştiriyor ve yetkililerden somut bir adım bekliyor.

