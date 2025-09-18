'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama
'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Netanyahu'ya yanıt: 170 bin Kudüs tapusu Türkiye arşivlerinde

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kudüs'e ait yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgelerinin hukuki ispat niteliğinde olduğunu açıkladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı Abdullah Ünlü; "Başkanlıkta, 47 tapu tahrir defteri bulunuyor. Bu kayıtlar Kudüs'e ait yaklaşık 170 bin tapu kaydını ihtiva etmektedir. Kayıtlarda vakıf ve özel mülke ait belgeler de var" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 16:35, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 16:37
Netanyahu'ya yanıt: 170 bin Kudüs tapusu Türkiye arşivlerinde

Kudüs'ün Osmanlı dönemine ait yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde korunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı Abdullah Ünlü, AA muhabirine, Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü 26 ülkenin tapu kayıtlarının saklandığını belirtti.

Başkanlıkta 1562-1597 ile 1865-1917 yıllarını kapsayan döneme ait 47 tapu tahrir defterinin bulunduğunu aktaran Ünlü, "Bu kayıtlar Kudüs'e ait yaklaşık 170 bin tapu kaydını ihtiva etmektedir. Kayıtlarda vakıf ve özel mülke ait belgeler de var." diye konuştu.

Yavuz Sultan Selim'in Filistin'i fethettiğini, kayıtların 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde deftere işlendiğini anlatan Ünlü, Osmanlı Devleti'nin arşivciliğe çok büyük önem verdiğini, kayıtların bugüne kadar sağlıklı şekilde ulaştığını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Kudüs bizim şehrimiz" sözlerine ilişkin Ünlü, "Buradaki belgelerin tamamı hukuki dayanağı olan ispat vesikalarıdır. O yüzden bu belgeler 400 yıldır bizdedir. Netanyahu'nun açıklamalarını acziyet olarak yorumluyorum." dedi.

Belgelerin uluslararası araştırmalara açık olduğunu dile getiren Ünlü, başvuran herkesin belgeler üzerinde istediği çalışmaları yapabileceğini söyledi.

Ünlü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak Kudüs Evkaf Defterini kitap haline de getirdiklerini kaydetti.

