AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Yargıtay'dan emsal karar: Estetikte sonuç alınmazsa ücret geri ödenecek
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
SMA'lı Salih, müzik öğretmeni babasıyla okullarda konser veriyor

Kayseri'de yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-3 hastası Salih Eren Özçevik (11), müzik öğretmeni babası Fatih Özçevik (50) ile birlikte okullarda konser veriyor. Fatih Özçevik, "Oğlumla konsere çıkmak, inanılmaz güzel bir duygu. Müziği çok seviyor. Kendisi daha 11 yaşında ama benimle sahnelere 9 yaşında başladı. Yaklaşık 2 yıl kadar oldu. Çok keyifli ve güzel dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 21:11, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 21:51
Kayseri'de yaşayan Fatih ve Nimet Özçevik çifti, çocukları Salih Eren'in solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle 18 aylıkken hastaneye başvurdu. Salih Eren'e gerekli tetkikler yapıldıktan sonra SMA Tip-3 hastalığı teşhisi konuldu. Salih Eren bu süreçte, devlet desteğiyle verilen ilaçları kullanmaya devam etti. Müzik öğretmeni olan babası ve yabancı dil öğretmeni olan annesi, çocuklarının da gelişimine katkı olması amacıyla müzik ve yabancı dil eğitiminin verildiği kurs merkezi açtı. Salih Eren, müziğe olan ilgisi nedeniyle 9 yaşında babasıyla birlikte okullarda konser vermeye başladı. Konserlerini bir amaç doğrultusunda gerçekleştiren baba ve oğul, bu hafta Osman Zeki Yücesan Ortaokulu'nda, TEMA Vakfı ve Çevre Dostları Derneği iş birliğiyle 'Yeşil bir dünya için el ele' sloganıyla konser verdi.

'KONSERLERİMİZİ BİR AMAÇ DOĞRULTUSUNDA YAPIYORUZ'

Uzun zamandır okullara gidip konser verdiklerini söyleyen Fatih Özçevik, "Geçen yılda birçok lisede hatta üniversitede konserlerimiz vardı. Konserlerimizi zaman zaman bir amaç doğrultusunda yapıyoruz. Bu seferki amacımız, 'Yeşil bir dünya için el ele' diye bir sloganımız var. Osman Zeki Yücesan Ortaokulu, bu işe çok özveride bulundu. Yeşil bir dünyayı konsere entegre edip, TEMA Vakfı Kayseri bölge temsilcisi ve Çevre Dostları başkanını buraya davet ettim. Her zaman olduğu gibi oğlum Salih Eren, benimle vokal solist olarak gittiğim her yerde oluyor. Bugün o da burada. Amacımız çocukları bilinçlendirerek eğlendirmek. Üzerimizde hep bu misyonu taşıdık. Bu seferde 'Yeşil bir dünya' için bilinçlendirmek adına bilinçlendirip, eğlendirmeyi üstlendik. Bu misyonla bugün buradayız. Çok mutlu ve keyifliyizö ifadelerini kullandı.

'OĞLUMLA KONSERE ÇIKMAK İNANILMAZ BİR DUYGU'

Müziğin, kendileri için terapi olduğunu aktaran Özçevik, "Oğlumla konsere çıkmak, inanılmaz güzel bir duygu. Müziği çok seviyor. Kendisi daha 11 yaşında ama benimle sahnelere 9 yaşında başladı. Yaklaşık 2 yıl kadar oldu. Çok keyifli ve güzel. Oğlumun bu şekilde müzik isteğinin olması beni buna itti. O da zaten kendi isteğiyle sahneye çıkmak istemişti. Çok keyifli bir şey. Müzik, bizim için aynı zamanda bir terapiydi. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Ben hayatımı müziğe adadım. Çocuğumun da bunu istiyor oluşu beni çok ümitlendirdi. O gün bugündür çocuğumla birlikte her yere gidiyoruz. Aktif mühendisliğimi 2017'de bitirdim ve eşimle birlikte bir kurs merkezi açtık. O da Almanca ve İngilizce dil öğretmeni. Bu işleri yürütürken, müzik öğrencilerim varken de konserleri hiçbir zaman bırakmadım. Hep onlara devam ettim. Kurs merkezimiz var ama biz her hafta bir okuldayız. Oğlumla birlikte böyle bir iş içinde olmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Mutluluk duyuyorumö diye konuştu.

