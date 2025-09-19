SMA'lı Salih, müzik öğretmeni babasıyla okullarda konser veriyor

Kayseri'de yaşayan Fatih ve Nimet Özçevik çifti, çocukları Salih Eren'in solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle 18 aylıkken hastaneye başvurdu. Salih Eren'e gerekli tetkikler yapıldıktan sonra SMA Tip-3 hastalığı teşhisi konuldu. Salih Eren bu süreçte, devlet desteğiyle verilen ilaçları kullanmaya devam etti. Müzik öğretmeni olan babası ve yabancı dil öğretmeni olan annesi, çocuklarının da gelişimine katkı olması amacıyla müzik ve yabancı dil eğitiminin verildiği kurs merkezi açtı. Salih Eren, müziğe olan ilgisi nedeniyle 9 yaşında babasıyla birlikte okullarda konser vermeye başladı. Konserlerini bir amaç doğrultusunda gerçekleştiren baba ve oğul, bu hafta Osman Zeki Yücesan Ortaokulu'nda, TEMA Vakfı ve Çevre Dostları Derneği iş birliğiyle 'Yeşil bir dünya için el ele' sloganıyla konser verdi.

'KONSERLERİMİZİ BİR AMAÇ DOĞRULTUSUNDA YAPIYORUZ'

Uzun zamandır okullara gidip konser verdiklerini söyleyen Fatih Özçevik, "Geçen yılda birçok lisede hatta üniversitede konserlerimiz vardı. Konserlerimizi zaman zaman bir amaç doğrultusunda yapıyoruz. Bu seferki amacımız, 'Yeşil bir dünya için el ele' diye bir sloganımız var. Osman Zeki Yücesan Ortaokulu, bu işe çok özveride bulundu. Yeşil bir dünyayı konsere entegre edip, TEMA Vakfı Kayseri bölge temsilcisi ve Çevre Dostları başkanını buraya davet ettim. Her zaman olduğu gibi oğlum Salih Eren, benimle vokal solist olarak gittiğim her yerde oluyor. Bugün o da burada. Amacımız çocukları bilinçlendirerek eğlendirmek. Üzerimizde hep bu misyonu taşıdık. Bu seferde 'Yeşil bir dünya' için bilinçlendirmek adına bilinçlendirip, eğlendirmeyi üstlendik. Bu misyonla bugün buradayız. Çok mutlu ve keyifliyizö ifadelerini kullandı.

'OĞLUMLA KONSERE ÇIKMAK İNANILMAZ BİR DUYGU'

Müziğin, kendileri için terapi olduğunu aktaran Özçevik, "Oğlumla konsere çıkmak, inanılmaz güzel bir duygu. Müziği çok seviyor. Kendisi daha 11 yaşında ama benimle sahnelere 9 yaşında başladı. Yaklaşık 2 yıl kadar oldu. Çok keyifli ve güzel. Oğlumun bu şekilde müzik isteğinin olması beni buna itti. O da zaten kendi isteğiyle sahneye çıkmak istemişti. Çok keyifli bir şey. Müzik, bizim için aynı zamanda bir terapiydi. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Ben hayatımı müziğe adadım. Çocuğumun da bunu istiyor oluşu beni çok ümitlendirdi. O gün bugündür çocuğumla birlikte her yere gidiyoruz. Aktif mühendisliğimi 2017'de bitirdim ve eşimle birlikte bir kurs merkezi açtık. O da Almanca ve İngilizce dil öğretmeni. Bu işleri yürütürken, müzik öğrencilerim varken de konserleri hiçbir zaman bırakmadım. Hep onlara devam ettim. Kurs merkezimiz var ama biz her hafta bir okuldayız. Oğlumla birlikte böyle bir iş içinde olmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Mutluluk duyuyorumö diye konuştu.