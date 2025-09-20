İnterneti dolduran yeni tehlike: "AI slop" nedir?

Sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçek mi, yoksa yapay zeka ürünü mü olduğunu tespit etmek giderek zorlaşıyor. Örneğin sel felaketinde köpeğini kucaklayan küçük kız fotoğrafı önemli bir kullanıcı kitlesi nezdinde gerçek sanılmıştı.

Uzmanlar artık bu tür içerikleri "AI slop" (yapay zeka taşması) diye adlandırılıyor. Bu terim, yapay zeka araçlarıyla hızlı ve kolay şekilde üretilen; düşük ya da orta kalite videolar, görseller, sesler, metinler veya bunların karışımını niteliyor.

Bunlar çoğu zaman doğruluk kaygıları umursanmadan hazırlanıyor ve sosyal medyada paylaşılmasının amacı da internetin dikkat ekonomisinden para kazanmak oluyor.

Ancak bu süreç, aslında daha kaliteli ve faydalı içerikleri görünmez hale getiriyor.

YOUTUBE'DAN SPOTIFY'A

The Guardian'ın Temmuz 2025'te yayımladığı bir analize göre, YouTube'daki en hızlı büyüyen 100 kanaldan 9'u, yapay zeka ile üretilmiş "zombi futbolu" videoları veya "kedi pembe dizileri" gibi içerikler yayınlıyor.

Spotify'da ise "The Velvet Sundown" gibi tamamen uydurma gruplar, sahte hikayeler ve sıradan şarkılarıyla dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Aslında hepsi yapay zeka ürünü.

Aynı durum edebiyatta da görülüyor. Kullanıcı gönderilerini kabul eden ve yazarlara ödeme yapan Clarkesworld adlı çevrimiçi bilimkurgu dergisi, 2024'te başvuruları kapatmak zorunda kaldı; çünkü dergiye gönderilen metinlerin büyük bölümü yapay zeka tarafından üretilmişti.

Wikipedia bile bu durumdan muzdarip. Kalitesiz yapay zeka içerikleri, platformun gönüllü moderasyon sistemini zorluyor. Eğer bu içerikler ayıklanamazsa, milyonlarca insanın başvurduğu güvenilir bir bilgi kaynağı risk altına girecek.

YANILTICI İÇERİKLER

"AI slop" sadece düşük kaliteyle sınırlı değil, aynı zamanda yanıltıcı içeriklerin yayılmasına da yol açıyor.

Örneğin, Hurricane Helene sırasında Başkan Joe Biden'ın kriz yönetimini eleştirenler, yapay zeka ile üretilmiş kız çocuğu ve köpek görselini delil olarak paylaşmıştı.

Sanatçılar için de büyük bir tehdit söz konusu. Gerçek üreticilerin emek verdiği içerikler, algoritmalar tarafından aynı kefeye konuyor ve AI slop'un gölgesinde kayboluyor. Bu da iş ve gelir kayıplarına neden oluyor.

NE YAPILABİLİR?

Bazı platformlar, kullanıcıların şüpheli içerikleri işaretlemesine veya topluluk notları eklemesine izin veriyor. Zararlı içerikler ise doğrudan rapor edilebiliyor.

The Conversation yazarı Laura Hood, konuyla ilgili kaleme aldığı bir makalede, "Yapay zeka, sahte hesaplardan deepfake videolarına kadar pek çok tehditle zaten hayatımıza girmişti. Şimdi de karşımıza, interneti çöplüğe çeviren yeni bir kavram çıktı" diyerek şöyle ekliyor:

"En azından artık bu düşük kaliteli içerik selini tanımlayacak net bir ismimiz var."



