Filenin Efeleri çeyrek finale yükseldi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 14:58, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 15:08
Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Türkiye, başkent Manila'da devam eden şampiyonanın son 16 turunda Hollanda ile karşılaştı.
A Milli Takım, rakibini 27-29, 25-23, 25-16, 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.
Milliler, Polonya-Kanada maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.