Apple'dan Türkiye'ye bir zam daha! Ücretler yine değişti
Apple, bulut depolama hizmeti iCloud+ için Türkiye'de abonelik ücretlerine zam yaptı. Ağustos ayında yapılan son düzenlemenin ardından iCloud+ paketlerinin fiyatları tamamen güncellendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 16:19, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 16:21
Apple, Türkiye'de iCloud+ abonelik ücretlerine yeni bir zam uyguladı. Şirketin bulut depolama servisinden yararlanan kullanıcılar bundan böyle daha yüksek ücretlerle karşılaşacak.
1 ay geçmeden ikinci zam geldi
Teknoloji devinin iCloud+ için önceki fiyat artışı ise 22 Ağustos 2025'te gerçekleşmişti.
iCloud abonelikleri ne kadar oldu?
Son gelen zammın ardından güncel iCloud+ fiyatları şu şekilde oldu:
50 GB: %60 artış (24,99 39,99 TL)
200 GB: %62,5 artış (79,99 129,99 TL)
2 TB: %60 artış (249,99 399,99 TL)