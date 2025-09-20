Türkiye'den Suriye Sivil Havacılığı'na navigasyon desteği

Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
İlber Ortaylı'nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap
İlber Ortaylı'nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap
Sosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltı
Sosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltı
Maaş haczine düzenleme geliyor
Maaş haczine düzenleme geliyor
Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de orman yangını
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Türkiye'den Suriye Sivil Havacılığı'na navigasyon desteği

Şam Uluslararası Havalimanı'na kurulacak yeni navigasyon sistemlerinin ilk bölümünün, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'ye teslim edildiği açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 20:00, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 19:22
Yazdır
Türkiye'den Suriye Sivil Havacılığı'na navigasyon desteği

Suriye Haber Ajansı SANA, Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer el-Hasri, Türkiye tarafından sağlanan ilk navigasyon cihazları ve ekipmanlarının teslim alındığını duyurdu.

El-Hasri, SANA'ya yaptığı açıklamada, sevkiyat kapsamında kötü hava koşullarında uçakların inişini kolaylaştıran aletli iniş sistemi (ILS) ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgileri sağlayan DVOR/DME sistemlerinin yer aldığını bildirdi.

Cihazların altyapı çalışmalarının ardından Şam Uluslararası Havalimanı'na kurulacağını belirten el-Hasri, bu sayede pilotların piste daha güvenli ve hassas yaklaşma imkanı bulacağını, hava seyrüsefer güvenliği ve emniyetinin artırılacağını ifade etti.

"Türkiye'ye sağladığı teknik destek için teşekkür ederiz"

El-Hasri, sonraki aşamada Şam Uluslararası Havalimanı'na birincil ve ikincil radar sistemi (PSR/SSR) ile yaklaşma kontrol sistemi (APP) gibi ek sistemlerin de kurulacağını kaydederek bu adımın hava trafik kontrolü açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü, Türkiye'ye sağladığı teknik destek için teşekkür ederek yapılan iş birliğinin ülkenin havalimanı altyapısının geliştirilmesi ve hava taşımacılığında güvenlik seviyesinin yükseltilmesi açısından önemli bir ilerleme olduğunu dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber