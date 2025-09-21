Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekili kura ile belirlendi
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
İlber Ortaylı'nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap
Sosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltı
Maaş haczine düzenleme geliyor
Balıkesir'de orman yangını
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Türkiye'de uydu tabanlı haberleşmede yeni bir dönem başlıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Plan-S iştiraki Connecta'yı Türkiye'nin ilk "yakın dünya yörüngesi" (LEO) uydu operatörü olarak yetkilendirdi. Şirket, tarımdan savunmaya birçok alanda uydu tabanlı nesnelerin interneti (IoT) haberleşme hizmeti sunacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 13:37, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 13:40
Türkiye'de uydu tabanlı haberleşmede yeni bir dönem başlıyor
Türkiye'de uydu tabanlı "nesnelerin interneti" (IoT) haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına kapı açan ilk yetkilendirme yapıldı.

Dünya genelinde uydu iletişimi alanında önemli gelişmelerin ve büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde, Türkiye'nin bu alandaki iddiasını ortaya koyan bir adım atıldı.

Türkiye'nin ilk ve tek "yakın dünya yörüngesi" (LEO) takım uydularını üreten ve bugüne kadar 17 uydusunu yörüngeye gönderen Plan-S'in iştiraki Connecta, Türkiye'de uydu haberleşme hizmetleri sunmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirildi. Bu yetkilendirme Türkiye'de bir LEO uydu operatörüne verilen ilk izin olma özelliği taşıyor.

Tasarım, üretim, test ve entegrasyon süreçlerinin tamamı Plan-S tarafından gerçekleştirilen Connecta IoT Network takım uydusu ile Türkiye'de uydu tabanlı IoT haberleşme hizmetleri sunuluyor. Halihazırda 12 uydudan oluşan sistem, önümüzdeki dönemde yapılacak fırlatmalarla 200 uyduluk geniş bir takım uyduya dönüşecek. Küresel kapsama sağlayacak bu altyapı, yeni uyduların devreye girmesiyle birlikte hizmet kapasitesini ve kaliteyi artıracak.

Söz konusu yetkilendirmeyle birlikte tarım, enerji, lojistik, madencilik, su kaynakları izleme, afet yönetimi ve savunma gibi birçok sektörde, haberleşme altyapısının bulunmadığı ya da yetersiz olduğu bölgeleri de kapsayacak şekilde hizmet sunulacak. Çok düşük güç tüketimiyle sensör verilerinin uydular üzerinden erişilmesini sağlayan bu teknoloji sayesinde, karasal ağlardan bağımsız olarak denizde, kırsalda, uzak alanlarda, sabit ya da mobil tüm uygulamalarda IoT verileri güvenli ve güvenilir biçimde kullanıcılara iletilebilecek.

Şirket, daha önce Avustralya'da aldığı yetkilendirmelerle küresel pazarlara erişim stratejisinde önemli bir adım atmıştı. Türkiye'den elde edilen yeni yetkilendirme Plan-S'in uluslararası pazarlarda hizmet sunma yolunda bir sıçrama tahtası işlevi görerek şirketin küresel bir oyuncu olma iddiasını güçlendirecek.

- "Teknoloji ve uzay alanındaki bağımsızlıkta stratejik bir adım"

Plan-S Üst Yöneticisi (CEO) Özdemir Gümüşay, Türkiye'nin ilk LEO uydu operatörü olarak yetkilendirme almanın, yalnızca şirketleri için değil, ülkenin uzay ve uydu iletişimi ekosistemi için de tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Dünyada uydu iletişimi konusunda çok büyük bir dönüşüm yaşandığına dikkati çeken Gümüşay, "Ülkelerin stratejilerini gözden geçirdiği bu dönemde ülkemizin bu konuda önemli bir adım attığını düşünüyorum. Bu yetkilendirme, yalnızca mevcut IoT hizmetlerimizi ülkemizde sunmamıza imkan vermeyecek, aynı zamanda uluslararası pazarlarda yeni ve çok daha stratejik uydu iletişimi teknolojilerine yapacağımız yatırımlara büyük bir hız katacak. Bu, ülkemizin teknoloji ve uzay alanındaki bağımsızlık yolunda attığı çok önemli stratejik adımdır."

2021 yılında faaliyetlerine başlayan Plan-S, kısa sürede geliştirdiği yenilikçi uydu teknolojileriyle öne çıktı. Şirket, Connecta IoT Network ile uydu tabanlı IoT çözümleri sunarken, Observa takım uyduları aracılığıyla da yüksek çözünürlüklü yeryüzü gözlemi ve ileri veri analitiği hizmetleri sağlamayı hedefliyor. Plan-S, 2030 yılına kadar 200'ün üzerinde uydudan oluşan bir takım uydu ile küresel ölçekte kapsamlı ve bağımsız bir uzay altyapısı kurmayı amaçlıyor.

