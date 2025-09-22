'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Tarihi komisyon 12. kez toplanacak
Deprem uzmanlarından açıklama! 'Başlangıçta normaldi ama...'
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sosyal medyada "ciddi evlilik" ilanıyla numara paylaşan sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

22 Eylül 2025 19:24
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasına ait telefon numarasını sosyal medyada paylaşan sanığa "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen hapis cezasını onadı.

Numara paylaşımıyla başlayan dava

Aydın'da yaşayan bir kişi, arkadaşına ait telefon numarasını Instagram'da açtığı sahte hesap üzerinden "Selam, ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaştı. Paylaşım sonrası mağdur farklı kişilerden aramalar aldı ve şikayette bulundu.

Kimliği belirlenen sanık hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı. Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi.

İstinaf: "Özel hayatın gizliliğini ihlal"

Karara itiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, eylemin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğuna hükmetti ve sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay: Ceza hukuka uygun

Sanığın temyiz başvurusu sonrası dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne taşındı. Yargıtay, istinafın verdiği mahkümiyet kararını hukuka uygun buldu ve cezayı oy birliğiyle onadı.

Kararda, istinaf aşamasında yargılama işlemlerinin usule uygun yürütüldüğü, suç vasfının doğru belirlendiği ve yaptırımda bir isabetsizlik bulunmadığı vurgulandı.

