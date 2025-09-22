Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı

Kararda, istinaf aşamasında yargılama işlemlerinin usule uygun yürütüldüğü, suç vasfının doğru belirlendiği ve yaptırımda bir isabetsizlik bulunmadığı vurgulandı.

Kimliği belirlenen sanık hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı. Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi.

Aydın'da yaşayan bir kişi, arkadaşına ait telefon numarasını Instagram'da açtığı sahte hesap üzerinden "Selam, ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaştı. Paylaşım sonrası mağdur farklı kişilerden aramalar aldı ve şikayette bulundu.

